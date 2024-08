Knapp zwei Stunden lang ging's am Sonntag im Vorfeld der Schlussfeier im ZDF mal nicht um Olympia - eine kurze Zeit, die vor allem ProSieben gut zu nutzen wusste. In "Galileo X-Plorer" widmete sich der Sender ab 19:04 Uhr ebenfalls Paris und traf damit offensichtlich den Nerv des Publikums: Mit 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte "Galileo X-Plorer" einen sehr guten Marktanteil von 12,1 Prozent und stellte damit sogar einen neuen Bestwert auf. Insgesamt schalteten immerhin 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

Zuvor brachte es "Galileo Stories" bereits auf 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 8,1 Prozent. Auch "Newstime" schlug sich mit 8,1 Prozent bereits wacker, nachdem "taff weekend" zunächst nicht über 5,4 Prozent hinausgekommen war.

Bei RTL wiederum sorgten am Vorabend nur die Nachrichten für ein kurzes Zwischenhoch: 2,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer machten "RTL aktuell" zur meistgesehenen RTL-Sendung des Sonntags. Der Marktanteil belief sich in der Zielgruppe auf ordentliche 11,8 Prozent. "Exclusiv - Weekend" hatte es zuvor hingegen auf nur 6,1 Prozent gebracht. Martin Rütter konnte den Schwung von "RTL aktuell" zudem nur bedingt halten und erreichte mit "Die Welpen kommen" ab 19:05 Uhr nur noch 8,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowie inshesamt 1,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Am Nachmittag blieb die Wiederholung seiner "Unvermittelbaren" mit 5,8 Prozent zudem schon blass gegen Olympia.

Und auch Sat.1 nahm erst langsam Fahrt auf: Während das "Frühstücksfernsehen am Sonntag" mit 4,0 Prozent Marktanteil schwach in den Tag startete, sorgten die "Knallerkerle" zeitweise für nur 2,1 Prozent. Erst "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" konnte am Vorabend für Linderung sorgen. Die Wiederholung erreichte gegen 19 Uhr im Schnitt 1,50 Millionen Menschen sowie gute 8,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Für "Newstime" waren danach immerhin noch 6,5 Prozent drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;