am 14.08.2024 - 08:57 Uhr

"Die Landarztpraxis" gehört zu jenen Sat.1-Formaten, die besonders stark von zeitversetzter Nutzung profitieren. Die war in den vergangenen Wochen auch bitter nötig, denn mit der Fußball-EM und Olympia bekam es die Serie zuletzt einem starken Gegenprogramm zu tun, das dem Erfolg nicht immer zuträglich war. Ganz ohne Sport-Konkurrenz schwang sich "Die Landarztpraxis" am Dienstag nun aber in der Zielgruppe zu neuen Höhen auf.

Mit durchschnittlich 190.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erreichte die Vorabendserie um 19 Uhr einen überzeugenden Marktanteil von 7,2 Prozent - einen besseren Wert gab's zuletzt Ende Mai, also vor Beginn der sportlichen Großereignisse. Insgesamt schalteten 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, die 4,7 Prozent Marktanteil entsprachen. Gute Quoten gab's zudem schon im Vorfeld für Bärbels Schäfers "Notruf", der 7,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verzeichnete. Im Windschatten der "Landarztpraxis" überzeugte zudem die Nachrichtensendung "Newstime", die ihren Marktanteil gar auf 8,0 Prozent steigerte.

Doch nicht nur Sat.1 feierte mit seiner Daily am Dienstag einen schönen Erfolg. Parallel dazu verzeichnete auch die RTL-Soap "Alles was zählt" mit 12,1 Prozent den besten Zielgruppen-Marktanteil seit mehreren Wochen. Für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ging es anschließend sogar auf 16,0 Prozent nach oben. Insgesamt schalteten gegen 19:40 Uhr im Schnitt 1,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Ebenfalls stark war "Unter uns", das um 17:30 Uhr bereits auf 870.000 Fans sowie 14,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam.

Schwer tat sich hingegen die RTLzwei-Soap "Berlin - Tag & Nacht", die um 19:05 Uhr bei schwachen 3,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verharrte und nur 190.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zum Einschalten bewegte. Damit lief's aber besser als für den "Hartz und herzlich"-Dreierpack, dessen Marktanteile sich im Vorfeld nur zwischen 1,0 und 2,3 Prozent bewegten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;