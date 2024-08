Für das Kabel-Eins-Format "Mein Lokal, Dein Lokal" entwickelt sich die Nach-Olympia-Woche sehr erfolgreich. Schon am Dienstag war der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe mit 8,1 Prozent ungewöhnlich hoch ausgefallen, am Mittwoch ging's nun noch weiter bis auf 9,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen nach oben. Damit markierte die gestrige Ausgabe einen neuen Jahresbestwert. Auch die absolute Reichweite war mit 0,6 Millionen trotz Sommer überdurchschnittlich hoch.

Der Erfolg ist dabei um so bemerkenswerter, weil sich Kabel Eins davor und danach deutlich schwerer tat. "Abenteuer Leben täglich" lag zuvor bei 3,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Achtung Kontrolle" im Anschluss bei 3,9 Prozent - viele schalteten also offensichtlich eigens für "Mein Lokal, Dein Lokal" zu Kabel Eins. Der Sender punktete aber trotzdem auch schon im Nachmittagsprogramm, wo "Castle" 10 Prozent in der klassischen Zielgruppe einfahren konnte. Und auch in der Primetime sah es mit 6,2 Prozent für "Terminator 2" und 6,6 Prozent für "True Lies" gut aus.

In der Primetime punkten konnte auch RTLzwei, wo sich "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" mit zunächst 5,9 und dann 6,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe erfolgreich zurückmeldeten. Zuletzt hatte das Format 2022 einen höheren Marktanteil verzeichnet. Im Schnitt 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu.

Doch es war fast der einzige Erfolg von RTLzwei am Mittwoch. Schon "Der Trödeltrupp" kam am späteren Abend nur auf 2,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, am Vorabend tat sich "Berlin - Tag & Nacht" mit nur 2,3 Prozent ungewöhnlich schwer und auch die "Hartz und herzlich"-Dokus zuvor blieben mit Werten zwischen 1,7 und 2,6 Prozent tief im roten Bereich. Trotz des schönen Primetime-Erfolgs war daher nur ein Tagesmarktanteil von 3,9 Prozent drin.

Ein guter Mittwoch war es unterdessen für DMAX, wo man sich über einen Tagesmarktanteil von 2,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen freuen konnte. Dort punktete in der Primetime "Die Schatzsucher - Goldrausch in Alaska" mit zunächst 3,8 und dann 4,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, am späten Abend kam "Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas" dann sogar auf 5,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. DMAX lag damit über weite Strecken der Primetime übrigens beim jungen Publikum vor Vox, das mit vier "Bones"-Wiederholungen zunächst nur auf 3,2 und 3,5 Prozent Marktantiel kam, erst am späteren Abend ging es über 5,4 auf zuletzt 6,9 Prozent Marktanteil nach oben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;