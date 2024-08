Nachdem sich Peter Giesel als Urlaubsretter in der vergangenen Woche gegen die Olympischen Spiele noch schwer tat, hatte er "Achtung Abzocke" diesmal deutlich leichteres Spiel. Mit durchschnittlich 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren erreichte das Format bei Kabel Eins am Donnerstagabend einen sehr guten Marktanteil von 6,8 Prozent - das war mehr als doppelt so viel wie zuletzt. Auch die Gesamt-Reichweite zog auf 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauer deutlich an.

Doch nicht nur am Abend war Kabel Eins erfolgreich - auch tagsüber lief es für den Sender richtig gut. Allen voran für "Mein Lokal, Dein Lokal", das nach dem Jahresbestwert vom Mittwoch auch einen Tag später auf ähnlicher Flughöhe unterwegs war. Starke 9,5 Prozent Marktanteil erzielte das Format ab 17:55 Uhr in der Zielgruppe und lockte insgesamt 550.000 Personen zu Kabel Eins. Auch "Achtung Kontrolle" erwies sich im Anschluss mit 6,7 Prozent als schöner Erfolg, nachdem zuvor auch "Abenteuer Leben täglich" mit 7,4 Prozent Marktanteil richtig gut performte.

Dazu kommt, dass sich Kabel Eins am Nachmittag auch auf "Castle" verlassen konnte. Gegen 15 Uhr steigerte sich die US-Serie auf bemerkenswerte 10,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und ließ zu diesem Zeitpunkt unter anderem ProSieben und RTL locker hinter sich.

Vox kam dagegen am Nachmittag nur langsam in Fahrt und tat sich um 14:00 Uhr mit "Full House - Familie XXL" ziemlich schwer. Gerade mal 110.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie ein Marktanteil von 1,7 Prozent waren für das Format drin, danach blieben auch "Shopping Queen" und "Das Duell - Zwischen Tüll und Tränen" mit Werten von 2,4 und 3,7 Prozent ziemlich blass. Bei RTLzwei wiederum punktete "Lecker Schmecker Wollny" um kurz nach 13 Uhr mit überraschend starken 9,1 Prozent Marktanteil. Dafür lief's dort in der Primetime mäßig: Während sich "Reeperbahn privat" um 20:15 Uhr mit 4,1 Prozent noch solide schlug, geriet "Das Messie-Team" im Anschluss mit 1,7 Prozent komplett unter die Räder.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;