Das Erste hatte am Donnerstagabend mit einer Krimi-Wiederholung leichtes Spiel. Durchschnittlich 4,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer machten "Schneewittchen - Der Usedom-Krimi" zur klaren Nummer eins und trieben den Marktanteil des Senders beim Gesamtpublikum auf starke 24,4 Prozent. Zum Vergleich: Der stärkste Verfolger erreichte um 20:15 Uhr drei Millionen Menschen weniger. Dabei handelte es sich um die Komödie "Nightlife" mit Elyas M'Barek, Palina Rojinski und Frederick Lau in den Hauptrollen, die im ZDF zu sehen war.

Nach zwei Ausstrahlungen in Sat.1 in den vergangenen beiden Jahren hielt sich das Interesse an dem Film jedoch in Grenzen - mehr als 1,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie ein Marktanteil von 9,4 Prozent sprangen für das ZDF nicht heraus. Auch das mögliche Kalkül, ein jüngeres Publikum mit "Nightlife" vor den Fernseher zu locken, ging nur bedingt auf: Bei den 14- bis 49-Jährigen fiel der Marktanteil mit 7,7 Prozent nur bedingt höher aus als beim "Usedom-Krimi", der im Ersten auf 6,9 Prozent kam.

Bemerkenswert: Neun der zehn meistgesehenen Sendungen liefen am Donnerstag abseits von 20:15 Uhr. Hinter dem "Usedom-Krimi" rangierte die "Tagesschau", die es um 20:00 Uhr im Ersten auf genau vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer brachte, gefolgt von den "heute"-Nachrichten, bei denen eine Stunde zuvor im Schnitt 2,83 Millionen im ZDF einschalteten. Überhaupt fanden sich in den Top 10 gleich sechs Nachrichtensendungen wieder - auch "RTL aktuell", das "heute-journal", "heute - in Europa" und die "Tagesthemen" waren darunter.

Stärkster kleiner Sender war am Donnerstag unterdessen ZDFinfo, das mit einem Marktanteil von 2,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte. Aber auch ntv erwischte mit 2,2 Prozent einen sehr guten Tag. Gleiches gilt für Comedy Central, das in der Zielgruppe mit 2,1 Prozent Marktanteil überzeugte. Sehr stark war am Donnerstag auch das WDR Fernsehen, wo um 20:15 Uhr bereits "Wunderschön!" mit 790.000 Zuschauerinnen und Zuschauern überzeugte und der "Nord bei Nordwest" zwei Stunden später sogar noch 820.000 Menschen vor den Fernseher lockte. Bundesweit lag der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt bei starken 6,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;