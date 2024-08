So viel vorneweg: Der Super Cup 2024, ausgetragen zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem VfB Stuttgart, hat weit niedrigere Reichweiten generiert als in den Jahren zuvor. Das mag auch daran gelegen haben, dass eines der Zugpferde des deutschen Fußballs, diesmal nicht dabei war: Der FC Bayern München. Leverkusen und Stuttgart versammelten am Samstag ab 20.30 Uhr nun 1,78 Millionen Menschen vor dem Sat.1-Programm, nach dem Seitenwechsek stieg die Reichweite auf 2,69 Millionen. Zum Vergleich: 2023 und 2022, als jeweils München und Leipzig um den Pokal spielten, schauten rund 3,7 und 4,7 sowie 3,1 und 3,6 Millionen Menschen zu. Noch ein Jahr früher, als der deutsche Clasico Bayern-Dortmund auch die Supercup-Partie war, hatte Sat.1 sogar über 6,3 Millionen Fans in der zweiten Hälfte erreicht.

Rund 520.000 Menschen waren im Schnitt dabei. Die späte Konferenz lief parallel zur "Sportschau" mit den Zusammenfassungen der frühen Spiele. Das Erste kam dabei auf im Schnitt 2,2 Millionen zusehende Personen (16,9%). Bei den Jüngeren standen 12,9 Prozent zu Buche.



In Sachen Tagesmarktanteil hatte RTL dennoch die Nase vorn. Die Kölner sicherten sich im Schnitt zwölf Prozent bei den Jüngeren, Sat.1 folgte mit 7,5 Prozent auf dem zweiten Rang. Das ZDF wurde mit 6,4 Prozent Dritter vor Vox mit 6,1 Prozent. Im Gesamtmarkt siegte das ZDF mit 13,1 Prozent Tagesmarktanteil vor dem Ersten (10,7) und RTL mit 8,7 Prozent. Sat.1 erzielte hier 5,1 Prozent.





