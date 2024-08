Bei Joyn hatte die Sendung "The Race" durchaus für gute Abrufzahlen gesorgt, im Free-TV bei ProSieben funktioniert das Programm auf dem gewählten Sendeplatz aber nicht. Schon in der Vorwoche kam die Produktion am Samstag ab kurz vor 17 Uhr nicht über sehr schmale 3,4 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen hinaus. An diesem Samstag nun – und in Konkurrenz zu Live-Fußball – schrumpfte das Interesse an dem Format weiter. ProSieben sicherte sich damit gerade einmal noch 1,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Nur rund 20.000 Werberelevante schauten zu, insgesamt lag die gemessene Reichweite bei gerade einmal rund 90.000 zusehenden Personen.

Schwer tat sich auch das Umfeld. Die "Newstime" kam nur auf etwas mehr als ein Prozent, "Galileo Plus" holte ab 18 Uhr knapp drei Prozent. "The Big Bang Theory" hatte ab 15 Uhr mit vier Folgen am Stück Quoten zwischen 1,2 und 3,0 Prozent geholt. Besser unterwegs war da eine Live-Übertragung der DTM vom Nürburgring ab 13:30 Uhr. Mit dieser hatte sich ProSieben immerhin 5,4 Prozent beim jüngeren Publikum gesichert.



Zufrieden sein kann entsprechend Vox mit dem Start der neuen Sendung "Die schlausten Tiere der Welt mit Martin Rütter und Dirk Steffens". Ab kurz nach 19 Uhr kam das Programm in der klassischen Zielgruppe auf immerhin 5,2 Prozent. "Hundkatzemaus" hatte zuvor 4,6 Prozent erreicht. Insgesamt sicherten sich Rütter, Steffens und ihre Tiere rund 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Stabil präsentierte sich derweil Kabel Eins. Der Sender kam ab 14:30 Uhr mit einer "Castle"-Wiederholung auf über zehn Prozent, später erreichten Folgen von "Hawaii Five-0" zwischen 3,5 und 6,3 Prozent der 14- bis 49-Jährigen. Rund drei Prozent generierte "FBI: Special Crime Unit" und "FBI: Most Wanted" am Abend.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;