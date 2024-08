Gleich acht von zehn TV-Formaten mit dem höchsten Zugewinn beim Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren in der von den Olympischen Spielen geprägten Woche vom 5. bis 11. August dem Soap-Genre zuzurechnen. Ganz vorne rangierte "Die Landarztpraxis", deren Marktanteil in der Mittwochs-Folge um ganze 2,4 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent anzog. Daneben schafften es auch zwei weitere Folgen der Sat.1-Vorabendserie in die Top 10.

Darüber hinaus waren auch drei Folgen von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und "Alles was zählt" in der Zielgruppe in der Hitliste der höchsten Marktanteils-Zugewinne durch Livestreams und zeitversetzte Nutzung zu finden. "Die Landarztpraxis" konnte unterdessen auch ihre Gesamt-Reichweite spürbar steigern - die Folgen vom Montag und Freitag erreichten durch die endgültige Gewichtung jeweils 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mehr als ursprünglich ausgewiesen, fast genauso groß fiel das Plus der Mittwochs-Folge aus. Diese zählte nun unterm Strich über 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Die Landarztpraxis 07.08.

18:58 0,92

(+0,14) 5,1%

(+0,7%p.) 0,17

(+0,08) 5,4%

(+2,4%p.) Alles was zählt 07.08.

19:06 1,53

(+0,12) 8,3%

(+0,4%p.) 0,30

(+0,08) 9,4%

(+2,1%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 09.08.

19:38 1,70

(+0,13) 8,6%

(+0,5%p.) 0,52

(+0,09) 14,1%

(+1,8%p.) Die Landarztpraxis 05.08.

18:59 0,82

(+0,15) 4,7%

(+0,8%p.) 0,12

(+0,06) 3,8%

(+1,8%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 07.08.

19:38 1,83

(+0,10) 9,0%

(+0,4%p.) 0,55

(+0,07) 14,5%

(+1,5%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 05.08.

19:38 1,66

(+0,09) 8,2%

(+0,3%p.) 0,45

(+0,07) 11,8%

(+1,4%p.) heute / Wetter 11.08.

18:59 3,02

(+0,05) 19,2%

(+0,1%p.) 0,39

(+0,05) 14,7%

(+1,4%p.) Alles was zählt 05.08.

19:07 1,46

(+0,10) 8,2%

(+0,4%p.) 0,24

(+0,06) 7,7%

(+1,4%p.) Tatort: Level X 11.08.

20:15 4,86

(+0,14) 20,1%

(+0,0%p.) 0,60

(+0,09) 11,6%

(+1,4%p.) Die Landarztpraxis 09.08.

18:58 0,87

(+0,15) 5,1%

(+0,7%p.) 0,17

(+0,05) 6,2%

(+1,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 05.08.-11.08.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Ausnahmen im Marktanteils-Ranking bildeten unterdessen nur eine Ausgabe der "heute"-Nachrichten und die "Tatort"-Wiederholung, die am Sonntagabend gegen die Schlussfeier der Olympischen Spiele lief. Diese war übrigens die Sendung mit dem höchsten Reichweiten-Zugewinn: Um 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wurde die ZDF-Übertragung nachträglich nach oben verbessert, sodass alles in allem 7,98 Millionen Menschen zu Buche standen. Der Marktanteil lag bei hervorragenden 40,4 Prozent.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA sportstudio live-Olympia: Die Schlussfeier 11.08.

20:56 7,98

(+0,20) 40,4%

(-0,1%p.) 1,71

(+0,05) 40,0%

(-0,0%p.) Die Landarztpraxis 05.08.

18:59 0,82

(+0,15) 4,7%

(+0,8%p.) 0,12

(+0,06) 3,8%

(+1,8%p.) Die Landarztpraxis 09.08.

18:58 0,87

(+0,15) 5,1%

(+0,7%p.) 0,17

(+0,05) 6,2%

(+1,4%p.) Magnum P.I. 09.08.

20:15 0,50

(+0,15) 2,3%

(+0,6%p.) 0,12

(+0,02) 2,7%

(+0,3%p.) Tatort: Level X 11.08.

20:15 4,86

(+0,14) 20,1%

(+0,0%p.) 0,60

(+0,09) 11,6%

(+1,4%p.) sportstudio live-Olympia: Boxen 07.08.

22:00 5,54

(+0,14) 28,0%

(+0,0%p.) 1,31

(+0,03) 31,1%

(-0,2%p.) Olympia: Tischtennis Männer 06.08.

21:25 7,44

(+0,14) 33,2%

(-0,0%p.) 1,94

(+0,04) 40,4%

(+0,1%p.) Die Landarztpraxis 07.08.

18:58 0,92

(+0,14) 5,1%

(+0,7%p.) 0,17

(+0,08) 5,4%

(+2,4%p.) heute journal 07.08.

21:42 6,72

(+0,13) 30,6%

(-0,0%p.) 1,48

(+0,03) 32,4%

(-0,3%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 09.08.

19:38 1,70

(+0,13) 8,6%

(+0,5%p.) 0,52

(+0,09) 14,1%

(+1,8%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 05.08.-11.08.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;