Lange wie nie mussten sich Fans der ARD-Telenovelas in diesem Sommer in Geduld üben. Zwei Monate lang legte "Sturm der Liebe" eine Pause ein, "Rote Rosen" war sogar ein Vierteljahr nicht zu sehen. Man durfte also gespannt sein, ob das Publikum bei der Rückkehr beider Serien am Montag direkt wieder einschaltete. Tatsächlich sorgten "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" im Nachmittagsprogramm für einen Einschaltimpuls - in beiden Fällen gab's jedoch die bislang niedrigste Reichweite des laufenden Jahres.

So kam "Rote Rosen" um 14:10 Uhr auf 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 10,0 Prozent Marktanteil, "Sturm der Liebe" lag eine Stunde später mit 680.000 Fans und einem Marktanteil von 9,0 Prozent sogar knapp dahinter. Besonders beim jungen Publikum taten sich die Telenovelas bei ihrem Comeback schwer: Hier wurden im Ersten nur Marktanteile von 4,6 und 2,2 Prozent gemessen. Die "Tagesschau" um 15 Uhr blieb mit gerade mal 0,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sogar komplett blass.

Durchwachsen verlief auch die Hauptprogramm-Programm des ursprünglich für den SWR produzierten Polizei-Dokusoap "Nachtstreife". Auf dem Sendeplatz um 16:10 Uhr erreichte die erste Folge lediglich 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die einen Marktanteil von 4,8 Prozent bedeuteten. Immerhin gab's jedoch einen Lichtblick bei den 14- bis 49-Jährigen: Dort schlug sich das Format auf Anhieb mit einem Marktanteil von 7,7 Prozent sehr wacker.

Weiter im Höhenflug befindet sich dagegen jedoch der ZDF-Nachmittag - und zwar auch bei den Jüngeren. Sowohl "Die Küchenschlacht" als auch "Bares für Rares" waren am Montag in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen mit starken Marktanteilen von 15,0 und 16,4 Prozent ungefährdete Marktführer. Noch besser sah es beim Gesamtpublikum aus, wo die Hobbyköche zunächst auf 1,40 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 20,0 Prozent Marktanteil kamen, ehe Horst Lichter gar 1,67 Millionen Fans zählte, die 22,1 Prozent entsprachen.

Größter ZDF-Hit am Nachmittag waren jedoch die "Rosenheim-Cops", die mit 2,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern herausragende 24,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum erzielten. Am Vorabend setzten sich die starken Quoten zudem weiter fort, allen voran mit der "SOKO Hamburg", die trotz Wiederholung auf 2,57 Millionen Personen kam und den Marktanteil auf 19,6 Prozent trieb.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;