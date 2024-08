Die 20:15-Uhr-Programme von RTL und dem ZDF waren am Dienstag bei den 14- bis 49-Jährigen am Gefragtesten, wobei die inzwischen fünfte Folge der Dschungel-Legenden-Staffel des Feld sehr deutlich anführte. 20,5 Prozent Marktanteil erzielte "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungellegenden" zur besten Sendezeit. Schon am Montag, da mit sogar fast 22 Prozent, hatte der RTL-Dschungel die 20-Prozent-Marke geknackt. Am Dienstag nun schauten im Schnitt 2,22 Millionen Menschen linear zu, rund 160.000 weniger als 24 Stunden zuvor.

Ebenfalls stark gefragt war eine weitere Folge von "Besseresser" im ZDF. Ab 20:15 Uhr befasste sich Sebastian Lege diesmal mit den "Tricks der Gastro-Industrie". Das brachte dem öffentlich-rechtlichen Kanal weit überdurchschnittliche 11,8 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum ein. Insgesamt schauten 2,52 Millionen Menschen zu. Als sich Lege sieben Tage zuvor mit "Tricks in Toastbrot & Co." befasste, lag die ermittelte Quote sogar noch höher, nämlich bei über 16 Prozent. Daran knüpfte man diesmal also nicht ganz an.



Insbesondere bei den Jungen wurde aber auch das nachfolgende Magazin "frontal" beflügelt – es hielt einen zweistelligen Marktanteil – und somit sein junges Publikum deutlich besser als zurückliegende Woche (damals nach vorl. Zahlen rund sechs Prozent). Jetzt kam die Sendung auf 10,4 Prozent und rund 2,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ab drei Jahren. Für "Frontal" war es der fünftbeste Wert des laufenden Kalenderjahres bei den 14- bis 49-Jährigen.

Mit 11,9 und 9,5 Prozent blieben die ZDF-Quoten am Dienstagabend auch während des "heute journal" und "37 Grad" hoch, erst der Film "Alle wollen geliebt werden" baute dann merklich ab. Er kam bei Jüngeren nur auf dreieinhalb Prozent, insgesamt schauten im Schnitt 0,58 Millionen den um 22:45 Uhr gestarteten Streifen. RTL setzte derweil ab 22:20 Uhr auf seine "Stunde danach" – und ließ das Geschehen im Dschungelcamp Revue passieren. Fast 14 Prozent wurden damit erzielt. Ein rund zehn Minuten langes "RTL Direkt", das den Talk unterbrach, erreichte ab 22:45 Uhr 12,7 Prozent, "Extra" holte nach 23:20 Uhr im Schnitt 10,6 Prozent.

