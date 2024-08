Seit mittlerweile 14 Staffeln läuft "Die Schatzsucher - Goldrausch in Alaska" nun schon - und gehört noch immer zu den verlässlichen Quotenbringern für den Discovery-Sender DMAX. Am Mittwoch um 20:15 Uhr lief nun das zweistündige Staffelfinale und erreichte im Schnitt eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer - und damit so viele wie keine andere der 23 neuen Folgen in diesem Jahr. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 2,3 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden hervorragende 4,7 Prozent erzielt. Am späteren Abend überzeugte auch "Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas" mit 4,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Damit sicherte sich DMAX knapp einen Platz in der Top25 der in dieser Altersgruppe meistgesehenen Sendungen des Mittwochs und rangierte in der Primetime beim jungen Publikum vor Sat.1 und Vox. In Sat.1 ging "Wer kocht das Beste für die Gäste?" mit inzwischen gewohnt ernüchternden Quoten zu Ende. Nur 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten die sechste Folge ein, der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich damit auf 2,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren nicht mehr als 3,9 Prozent Marktanteil drin. Damit bleibt es dabei, dass allein die allererste Folge überzeugende Quoten einfahren konnte, danach lief es durchweg zu schwach, um sich für eine Fortsetzung zu empfehlen.

Marktanteils-Trend: Wer kocht das Beste für die Gäste? Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Auch Vox sortierte sich zum Start in die Primetime hinter DMAX ein, dort bietet man mit Wiederholungen von "Bones - Die Knochenjägerin" aber ohnehin nur ein Spar-Programm. Mehr als 2,8 und 2,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen waren damit zunächst nicht zu holen, erst im weiteren Verlauf des ABends ging's dnn etwas nach oben - nach 23 Uhr wurden immerhin 6,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe geholt. Die Gesamt-Reichweite pendelte zwischen 480.000 und 610.000 Personen.

Zwischenzeitlich rangierte Vox damit beim jungen Publikum auch hinter Super RTL, das den ganzen Abend über "Snapped - Wenn Frauen töten" zeigte. Während der Marktanteil beim jungen Publikum um 20:15 Uhr noch 0,6 Prozent betrug, ging es ab 21:08 Uhr auf 3,3 Prozent nach oben, nach 22 Uhr wurden sogar 4,3 Prozent Marktanteil erzielt. ab kurz vor Mitternacht ging es noch auf 4,7 Prozent nach oben. Die höchste Gesamt-Reichweite wurde mit im Schnitt 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ab 22 Uhr gemessen.

Ein erfolgreicher Abend war es unterdessen für Kabel Eins, das mit dem Film "Solo: A Star Wars Story" starke 6,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einfahren konnte. RTLzwei kam mit den "Wollnys" um 20:15 Uhr auf einen Zielgruppen-Marktanteil von 5,1 Prozent, die zweite Folge tat sich mit 4,5 Prozent allerdings ein wenig schwerer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;