Das Erste hat am Donnerstag mit seinen Shows am späten Abend gute Quoten erzielt - und zwar bei Jung und Alt gleichermaßen. So erreichte "extra 3" im Anschluss an die "Tagesthemen" im Schnitt 1,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die einem überzeugenden Marktanteil von 13,9 Prozent beim Gesamtpublikum entsprachen. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte die Satireshow mit Christian Ehring mit 11,9 Prozent sogar den besten Wert seit einem halben Jahr.

In diesem Windschatten hatte dann auch "Inas Nacht" leichtes Spiel: Die 200. Ausgabe der Kneipen-Talkshow mit Ina Müller hielt zu später Stunde noch 1,02 Millionen Menschen vor dem Fernseher. Während beim Gesamtpublikum ein Marktanteil von 13,2 Prozent erzielt wurde, waren bei den 14- bis 49-Jährigen noch 10,2 Prozent drin. Auch die "Tagesschau" nach Mitternacht kam anschließend noch auf einen zweistelligen Wert beim jungen Publikum.

Die meistgesehene Sendung des Tages lief zudem ebenfalls im Ersten. Obwohl es sich lediglich um eine Wiederholung handelte, erreichte "Am Ende einer Reise - Der Usedom-Krimi" um 20:15 Uhr im Schnitt 5,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die den Marktanteil auf hervorragende 23,9 Prozent trieben. Dass es bei den 14- bis 49-Jährigen mit 5,2 Prozent nur mäßig lief, dürfte man angesichts der hohen Gesamtwerte freilich gut verschmerzen können.

Deutlich hinter dem ARD-Krimi sortierte sich derweil die ZDF-Komödie "Wuff - Folge dem Hund" ein, die auf 2,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 12,0 Prozent Marktanteil kam. Sehr schwer tat sich zudem am späten Abend, wo "Am Puls mit Dunja Hayali" nicht über 1,07 Millionen Menschen und einen Marktanteil von 7,6 Prozent hinauskam. Mit dem Krimi "Signora Volpe" hielt das ZDF ab 23:15 Uhr sogar nur noch 410.000 Personen vor dem Fernseher. Das reichte für lediglich 4,8 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;