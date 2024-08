Erst in der vergangenen Woche stellte das "Sat.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag" mit einem Marktanteil von 12,6 Prozent in der Zielgruppe einen neuen Bestwert auf, da kann man sich in Unterföhring schon über den nächsten Erfolg freuen. Tatsächlich gelang es dem Magazin auch an diesem Wochenende wieder, einen zweistelligen Marktanteil beim jungen Publikum einzufahren.

Konkret sorgten 160.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren zwischen ab 9:00 Uhr für einen überzeugenden Marktanteil von 11,6 Prozent. Insgesamt schalteten im Schnitt 480.000 Personen ein, um das "Frühstücksfernsehen" zu sehen. Ähnlich viele blieben anschließend übrigens noch bei der Wiederholung des "Sat.1-Checks" dran, deren Marktanteil in der Zielgruppe noch bei guten 6,3 Prozent lag.

Gute Quoten gab's am Vormittag aber auch für Das Erste, wo die "Sendung mit der Maus" ab 9:30 Uhr nicht nur insgesamt 1,10 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte, sondern auch einen hervorragenden Marktanteil von 18,7 Prozent beim jungen Publikum. Für "Immer wieder sonntags" schalteten anschließend sogar 1,36 Millionen Menschen ein, die beim Gesamtpublikum für 16,5 Prozent Marktanteil sorgten.

Damit erreichte die ARD-Show mit Stefan Mross sogar eine höhere Quote als Andrea Kiewel, die mit dem "ZDF-Fernsehgarten" zwei Stunden später auf 15,7 Prozent kam. Insgesamt erreichte die Live-Show aus Mainz durchschnittlich 1,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, ehe das "Duell der Gartenprofis" anschließend von 1,63 Millionen gesehen wurde. Das Garten-Zusammenspiel funktionierte damit also auch in dieser Woche wieder einmal sehr gut.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;