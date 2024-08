Seit Montag sendet RTLzwei nun neue Folgen von "Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken". Sie sollen fortan nach 18 Uhr zu sehen sein, also auf dem Sendeplatz, den über viele Jahre hinweg "Köln 50667" belegte. Flankiert wurde der Staffelstart mit einer umfangreichen Werbekampagne. Nun hat "Hartz und herzlich" im Tagesprogramm von RTLzwei am Montag durchaus gute, weil teils zweistellige Marktanteile geholt. Nur bei der Erstausstrahlung am Vorabend fielen die Quoten doch eher mau aus. 3,2 Prozent Marktanteil wurden in der klassischen Zielgruppe gemessen. Rund 250.000 Personen sahen die Erstausstrahlung. Die Reichweite lag somit auf Flughöhe mit dem nachfolgenden "Berlin – Tag & Nacht", das auf 260.000 kam – hier lag die Quote in der Zielgruppe dann bei 3,9 Prozent.

Dass RTLzwei den Tag letztlich mit 4,2 Prozent bei den Jüngeren abschloss, war in Teilen aber schon der Sozialreportage zu verdanken. Alte Ausgaben aus Rostock machten nämlich eine richtig gute Figur. Nach 15 Uhr erreichte RTLzwei damit 10,9 Prozent Marktanteil. Das beflügelte auch die kurzen "RTLzwei News", die ab 16 Uhr auf 9,9 Prozent kamen. Weitere Wiederholungen von "Hartz und herzlich" brachten RTLzwei bis ran an die Premiere dann 7,3 und 2,5 Prozent.



Zur besten Sendezeit setzte RTLzwei auf das gut gelaufene "Bella Italia" – 4,7 Prozent Marktanteil sicherte sich das Programm bei den 14- bis 49-Jährigen. Die gemessene Sehbeteiligung lag bei rund 550.000 Personen. Nur etwas besser performte zeitgleich "Goodbye Deutschland" mit einem "City-Spezial" bei Vox. Hier wurden 4,9 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum gemessen. Die ermittelte Reichweite lag bei 0,57 Millionen.

Einen guten Abend erwischte auch Kabel Eins, wo der Film "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage" auf 5,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. 0,97 Millionen Menschen schauten zwischen 20:15 und 22:27 Uhr durchschnittlich zu.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;