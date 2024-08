am 27.08.2024 - 08:56 Uhr

Auch am Montagabend bescherte "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" RTL hohe Marktanteile und somit auch den Sieg bei den 14- bis 49-Jährigen. Eine diesmal rund 130 Minuten lange Ausgabe (inkl. Reklame) brachte dem Kölner Sender 18,4 Prozent Marktanteil ein, ein Prozentpunkt weniger als am Sonntag. Die Reichweite bewegte sich auf hohem Niveau. Mit 2,47 Millionen linear Zusehenden wurde der zweitbeste Wert der Sommer-Staffel gemessen. Weiterhin unklar ist, wie viele bei RTL+ zuschauen, dort liegen die aktuellen Folgen immer 24 Stunden früher vor.

Im weiteren Verlauf des Montagabends sicherte sich RTL mit der Dschungel-Stunde-danach noch 14,1 Prozent. Das darin eingebettete "RTL Direkt" holte 13,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insbesondere am späteren Abend hatte ProSieben mit US-Serien massive Probleme. "9-1-1" kam weder mit "Notruf L.A." noch mkt "Lone Star" beim Publikum an. Nach 22:15 und 23:15 Uhr mussten beide Formate mit drei und 2,1 Prozent Marktanteil auskommen und fuhrem somit Werte ein, die weit unter der üblichen Sendernorm liegen.



Etwas besser hatte sich "Grey's Anatomy" zum Primetime-Start gezeigt. Die Krankenhaus-Serie bescherte ProSieben immerhin 6,2 Prozent, riss somit aber ebenfalls keine Bäume aus. "Seattle Firefighters" tat sich mit 5,8 Prozent ebenfalls schwer. Die beiden Serien generierten 0,55 und 0,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Sehr gut unterwegs war "Newstime" um 18 Uhr. Das Nachrichtenprogramm sicherte sich die besten Werte seit Anfang Juni. Am Montag kam die Sendung auf 15,1 Prozent Marktanteil – zum Vergleich: Der aktuelle Jahresschnitt liegt bei um die 7,7 Prozent.

Auch "Taff" gab mit 14,5 Prozent in der Stunde zuvor schon eine richtig gute Figur ab. "Die Simpsons", gezeigt ab 18:15 Uhr im Doppelpack, bescherten ProSieben am Montag 11,5 und 8,5 Prozent und waren somit ebenfalls erfolgreich.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;