Ab Donnerstag übernimmt in Sat.1 "Die Spreewaldklinik" um 19 Uhr – die neue Serie soll an das anknüpfen, was "Die Landarztpraxis" zuletzt lieferte und das sei, so sagte es Senderchef Marc Rasmus bezogen auf Joyn ein "sensationell großer Erfolg". "Die Landarztpraxis", deren zweite Staffel zuletzt rund vier Monate lang in Sat.1 am Vorabend zu sehen war, hat sich mit der 80. Folge des Jahres und der 140. insgesamt am Mittwoch nun verabschiedet. Wie schon in Staffel eins brachte das Staffelfinale keine außergewöhnlich hohen Werte. 0,74 Millionen Menschen schauten zu, streng genommen waren das sogar minimal weniger als an den Tagen zuvor. Diesmal mussten sich Sarah König und Co. aber auch einer Live-Fußball-Übertragung im ZDF erwehren. Bei den Jüngeren kam die Daily am Mittwoch auf 2,5 Prozent.

Unter dem Strich brachte die zweite Staffel Sat.1 knapp 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden etwas mehr als vier Prozent gemessen. Beide Werte liegen leicht unter denen der ersten Staffel, nach Sat.1-Angaben hätten die Abrufzahlen der Serie bei Joyn aber zugelegt. Fest steht: Nach 80 Folgen "Spreewaldklinik", also rund um den Jahreswechsel, meldet sich die Filmpool-Produktion mit neuen Geschichten aus Wiesenkirchen zurück.

RTLzwei hat auf dem früheren Seriensendeplatz um 18 Uhr auch am Mittwoch wieder eine frische Folge von "Hartz und herzlich" gezeigt und damit vier Prozent Marktanteil eingefahren. Eine Stunde zuvor, also mit der 17-Uhr-Folge des Formats, war der Sender auf 9,1 Prozent Marktanteil gekommen. "Berlin – Tag & Nacht" brachte RTLzwei am Mittwoch dann passable 3,6 Prozent ein.

Gut gefahren ist indes RTL mit seinen zwei Daily-Dauerbrennern. Ab 19:05 Uhr erreichte eine weitere "Alles was zählt"-Folge bei den klassisch Umworbenen 11,7 Prozent, "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" schloss sich danach mit 15,8 Prozent an. Im Ersten kamen nachmittags die kürzlich aus der Sommerpause zurückgekehrten Dailys "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" indes beide auf je 11,8 Prozent Marktanteil im Gesamtmarkt.

