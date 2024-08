am 29.08.2024 - 09:15 Uhr

Nach Medienspekulationen wird ja gemunkelt, Sebastian Pufpaff und seine ProSieben-Sendung "TV total" müssten sich ab Mitte September auf starke Konkurrenz einstellen, weil es sein könnte, dass Stefan Raab eine eigene wöchentliche RTL-Sendung am Mittwochabend bekommt. Mit starker Konkurrenz hatte es Pufpaff auch schon an diesem Mittwoch zu tun. Gegen den RTL-Dschungel und gegen die Eröffnung der Paralympics fiel "TV total" nicht nur in den einstelligen Bereich, sondern auch auf den niedrigsten Marktanteil einer Erstausstrahlung seit dem Comeback: Konkret auf 8,3 Prozent. Zugeschaut haben im Schnitt 670.000, auch diese Reichweite war deutlich niedriger als sonst.

Mit der Primetime-Performance zufrieden sein kann Kabel Eins, wo der Film "Rogue One: A Star Wars Story" auf rund 740.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kam. Bei den Jüngeren wurden 5,7 Prozent generiert. Somit kam Kabel Eins deutlich vor RTLzwei und Vox ins Ziel. Zwei "Wollnys"-Folgen bei RTLzwei kamen nicht über magere 3,6 und 2,9 Prozent hinaus. Vox schickte vier Mal "Bones" ins Rennen und erreichte mit Werten zwischen 3,4 und 4,7 Prozent ebenfalls dürftige Ergebnisse.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;