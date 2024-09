Nach 17 Tagen ging am Sonntag nun auch im linearen Fernsehen der "Legenden-Dschungel" von RTL zu Ende. Die Bilanz aus Quotensicht: Die Traumquoten der regulären Staffeln wurden zwar bei Weitem nicht erreicht, doch das Format bescherte RTL zwei Wochen lang trotzdem sehr gute Werte - und zwar nicht am späten Abend, sondern durchgehend in der Primetime. Zum Abschied wurde am Sonntag nochmal ein Staffelrekord aufgestellt.

So schauten im Schnitt 2,67 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Krönung der Siegerin, damit wurde der bisherige Bestwert nochmal um 140.000 übertroffen (um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten betrachten wir hier stets nur die Zahlen ohne zeitversetzte Nutzung und Livestreams, die erst mit sieben Tagen Verzögerung veröffentlicht werden). Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 11,3 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurde zum Abschluss nochmal die 20-Prozent-Marke übersprungen: 20,7 Prozent standen hier zu Buche. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 wurden 16,8 Prozent Marktanteil erzielt.

Die nachfolgende "legendäre Stunde danach" hielt dann noch 1,48 Millionen Dschungel-Fans vor dem Fernseher, mit 10,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 16,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen dürfte man bei RTL ebenfalls sehr zufrieden sein. In der Zielgruppe 14-59 wurden 14,7 Prozent Marktanteil erreicht.

In der Primetime war RTL damit beim jungen Publikum (14-49) Marktführer deutlich vor dem "Tatort", der zwar insgesamt mit 5,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern eine deutlich höhere Reichweite erzielte, bei den 14- bis 49-Jährigen mit 13,6 Prozent aber klar hinter dem Dschungel lag. Zufrieden sein dürfte man mit dem Sonntagabend auch bei Sat.1, das mit dem Film "Independence Day" 9,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe erreichte. 1,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier insgesamt zu. ProSieben hingegen ging mit "Creed III: Rocky's Legacy" unter und kam nicht über 4,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus. 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wurden insgesamt gezählt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;