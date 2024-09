Die "heute show" meldet sich am kommenden Freitag, den 6. September, zurück aus einer 13-wöchigen Sommerpause. Oliver Welke übernimmt dann wie gehabt den Sendeplatz um 22:30 Uhr. Aber schon in den letzten beiden Wochen war die "heute show" am Freitagabend präsent - mit Specials, in denen Lutz van der Horst und Fabian Köster zu sehen waren. Die Ausgabe vom 23. August ist nun die Sendung, die in der gesamten Woche die höchste zeitversetzte Nutzung hatte.

410.000 zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete die Sonderausgabe, in der es um das Thema Alkohol ging. Die Gesamtreichweite steht damit nun bei 2,55 Millionen. Durch den hohen Nachschlag verbesserte sich auch der Marktanteil um 1,7 Prozentpunkte auf 14,4 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen beträgt der Marktanteil inzwischen sogar 17,3 Prozent, das ist eine Verbesserung um satte 5,9 Prozentpunkte - auch hier war das Format so erfolgreich wie kein anderes sonst.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show spezial 23.08.

22:30 2,55

(+0,41) 14,4%

(+1,7%p.) 0,67

(+0,28) 17,3%

(+5,9%p.) extra 3 22.08.

22:50 1,99

(+0,27) 15,4%

(+1,5%p.) 0,33

(+0,04) 13,1%

(+1,2%p.) Die Giovanni Zarrella Show 24.08.

20:25 3,02

(+0,17) 16,3%

(+0,3%p.) 0,34

(+0,02) 9,4%

(-0,1%p.) Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden 21.08.

20:15 2,41

(+0,16) 10,9%

(+0,5%p.) 0,80

(+0,07) 18,8%

(+0,8%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 22.08.

18:49 1,84

(+0,16) 11,3%

(+0,6%p.) 0,29

(+0,06) 10,9%

(+1,7%p.) Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden 23.08.

20:14 2,48

(+0,16) 12,0%

(+0,3%p.) 0,88

(+0,10) 21,4%

(+0,9%p.) Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden 24.08.

20:15 1,84

(+0,16) 9,4%

(+0,5%p.) 0,59

(+0,07) 16,0%

(+0,9%p.) Aktenzeichen XY... Ungelöst 21.08.

20:14 4,46

(+0,15) 19,4%

(+0,2%p.) 0,70

(+0,09) 16,0%

(+1,3%p.) Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden 19.08.

20:15 2,53

(+0,15) 11,1%

(+0,4%p.) 1,00

(+0,08) 22,5%

(+0,7%p.) WaPo Bodensee 20.08.

18:49 1,88

(+0,15) 11,6%

(+0,6%p.) 0,11

(+0,04) 4,9%

(+1,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 19.08.-25.08.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Mit "Extra 3" schaffte es eine weitere Satire-Sendung auf Platz zwei der erfolgreichsten Sendungen bei der zeitversetzten Nutzung. Hier ging es um 270.000 Zuschauerinnen und Zuschauer nach oben, die Reichweite liegt nun bei 1,99 Millionen. Sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum gewann die Sendung jeweils mehr als 1 Prozentpunkt. Dahinter ist das Gewinnerfeld recht bunt:Die "Giovanni Zarrella" gehörte ebenso zu den Profiteuren wie der Legenden-Dschungel bei RTL und "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" im Ersten.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show spezial 23.08.

22:30 2,55

(+0,41) 14,4%

(+1,7%p.) 0,67

(+0,28) 17,3%

(+5,9%p.) Die Landarztpraxis 20.08.

18:58 0,90

(+0,12) 5,5%

(+0,6%p.) 0,19

(+0,07) 7,9%

(+2,6%p.) The Missing 22.08.

23:27 0,34

(+0,12) 4,9%

(+1,4%p.) 0,06

(+0,03) 3,9%

(+2,0%p.) Bluey 21.08.

18:00 0,16

(+0,06) 1,4%

(+0,4%p.) 0,04

(+0,03) 2,4%

(+1,8%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 22.08.

18:49 1,84

(+0,16) 11,3%

(+0,6%p.) 0,29

(+0,06) 10,9%

(+1,7%p.) Alles was zählt 19.08.

19:08 1,61

(+0,07) 9,3%

(+0,2%p.) 0,31

(+0,06) 11,0%

(+1,5%p.) Berlin - Tag & Nacht 19.08.

19:06 0,23

(+0,05) 1,2%

(+0,2%p.) 0,10

(+0,05) 3,2%

(+1,5%p.) Beauty & The Nerd 22.08.

20:14 0,37

(+0,08) 1,8%

(+0,3%p.) 0,29

(+0,07) 7,2%

(+1,4%p.) WaPo Bodensee 20.08.

18:49 1,88

(+0,15) 11,6%

(+0,6%p.) 0,11

(+0,04) 4,9%

(+1,4%p.) Bella Italia - Camping auf Deutsch 24.08.

18:15 0,33

(+0,03) 2,3%

(+0,2%p.) 0,11

(+0,04) 4,8%

(+1,3%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 19.08.-25.08.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Nimmt man alle Dschungel-Folgen, die in der Woche, es war die erste volle Woche für das Format, gelaufen sind, so zeigt sich, dass das Format für RTL auch zeitversetzt ein schöner Erfolg war. Die sieben Folgen kamen zusammengenommen auf durchschnittlich rund 137.000 zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer. Der ohnehin schon hohe Marktanteil in der klassischen Zielgruppe wurde nachträglich noch um durchschnittlich rund 0,7 Prozent nach oben korrigiert.

Bei den Gewinnern in der Zielgruppe 14-49 trumpfte die "Landarztpraxis"-Folge vom 20. August auf, hier ging es um satte 2,6 Prozentpunkte nach oben. Nur eine Handvoll Folgen der zweiten Staffel erreichten einen höheren Nachschlag. Bei ProSieben legte "Beauty & The Nerd" noch um 1,4 Prozentpunkte auf immerhin 7,2 Prozent zu, ein bahnbrechender Erfolg ist das Format aber auch damit nicht. Gegen den starken Dschungel fiel das ProSieben-Format in der damaligen Woche bei den vorläufigen Quoten auf neue Tiefstwerte.

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;