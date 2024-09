Jenke von Wilmsdorff hat sich mit Sex beschäftigt. In einer neuen Ausgabe von "Jenke. Report." ging es am Dienstag bei ProSieben unter anderem um die Frage, ob sich Deutschland in Sachen Sexarbeit am "nordischen Modell" orientieren soll. Das sieht unter anderem ein Sexkaufverbot vor. Für ProSieben war die Sendung ein solider Erfolg: 650.000 Menschen schalteten zur besten Sendezeit ein, 360.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe.

Bei den 14- bis 49-Jährigen kann sich ProSieben damit über gute 9,1 Prozent Marktanteil freuen. Damit lag Jenke von Wilmsdorff über dem Senderschnitt, aber auch unter der letzten Ausgabe aus dem Juni, mit der noch 11 Prozent drin waren. Bei "Uncovered" ging es im Anschluss thematisch ähnlich weiter: "Sex online - Das digitale Geschäft mit der Lust" lautete hier der Titel der Sendung, dabei handelte es sich um eine Wiederholung. Wohl auch deshalb ging der Marktanteil auf 7,1 Prozent zurück.

Noch besser sah es in der Primetime für RTL aus: Die zweite Ausgabe der "Wer wird Millionär?"-3-Millionen-Woche erreichte 2,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - etwas mehr als am Vortag. Schon insgesamt waren richtig starke 16,6 Prozent Marktanteil drin. Nach den ARD-Serien moderierte Günther Jauch damit das stärkste Programm. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden ebenfalls sehr gute 16,3 Prozent gemessen.

Aber schon ab dem späten Nachmittag lief es für RTL rund: "Unter Uns" lag bei starken 16,0 Prozent Marktanteil und die beiden Magazine "Explosiv" (13,5 Prozent) und "Exclusiv" (18,8 Prozent) überzeugten ebenfalls. Mit mehr als 22 Prozent in der klassischen Zielgruppe war "RTL Aktuell" ohnehin eine Bank und danach sorgten auch die Soaps für gute oberhalb des Senderschnitts. Und so ist es dann auch zu erklären, dass RTL am Dienstag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 13,2 Prozent erreichte - und fünf Prozentpunkte vor ProSieben (8,2 Prozent) lag.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;