3,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben am Mittwoch die neueste Ausgabe von "Wer wird Millionär?" gesehen, damit war es die bislang erfolgreichste Folge der aktuell laufenden 3-Millionen-Woche. Am Montag und Dienstag lag die Reichweite noch knapp unter der Marke von 3 Millionen. Am Mittwoch profitierte RTL auch von der Schwäche von ARD und ZDF, die in der Primetime jeweils weniger als zweieinhalb Millionen Personen erreichten - dementsprechend war die Quizshow mit Günther Jauch das meistgesehene Programm nach 20:15 Uhr.

"Wer wird Millionär?" bescherte RTL beim Gesamtpublikum hervorragende 17,1 Prozent Marktanteil und auch beim jungen Publikum lief es gut. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurden 15,3 Prozent gemessen, 580.000 Menschen in diesem Alter sahen zu. Auch hier gab es zur besten Sendezeit kein Vorbeikommen an RTL. "RTL Direkt" holte im Quiz-Sandwich mal wieder sehr gute 13,5 Prozent Marktanteil.

Gute Nachrichten gibt es auch für ProSieben und Sat.1. Nachdem die Sender am Mittwochabend vor allem in der vergangenen Woche aufgrund des Legenden-Dschungels bei RTL besonders stark litten, sah es nun wieder deutlich besser aus. Bei ProSieben steigerte sich "TV Total" auf 11,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe und lag damit wieder im grünen Bereich, 860.000 Menschen sahen sich die neueste Ausgabe an. Damit kam Sebastian Pufpaff auch auf mehr Zuschauerinnen und Zuschauer als am vergangenen Samstag, als eine XXL-Ausgabe von "TV Total" ziemlich enttäuschend lief.

In Sat.1 war es "Das große Backen", das vom fehlenden Dschungel profitierte. In der vergangenen Woche meldete sich die Backshow noch mit 970.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zurück - Tiefstwert in der Geschichte der Sendung. Jetzt stieg die Reichweite auf 1,23 Millionen. Und auch der Marktanteil beim jungen Publikum steigerte sich von 6,9 auf sehr gute 10,5 Prozent.

Am späten Abend mussten dann sowohl Sat.1 als auch ProSieben Abschläge hinnehmen. "Top Ten! Der Geschmacks-Countdown" erreichte in Sat.1 nur noch eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil betrug 7,5 Prozent. Bei ProSieben startete im Anschluss an "TV Total" "Bratwurst & Baklava - Die Show" in eine neue Staffel, mit nur 5,8 Prozent Marktanteil war der Erfolg allerdings überschaubar. Die Reichweite in Höhe von 430.000 ist die bislang niedrigste in der Geschichte des Formats. Für vier Folgen "Comedystreet" waren im Anschluss 5,7 Prozent Marktanteil das Höchste der Gefühle.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;