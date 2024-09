Die Etablierung der Krimi-Schiene am Donnerstag war zumindest aus Quotensicht eine der besten Entscheidungen der ARD, denn selbst wenn dort nur Wiederholungen laufen liegen diese in der Regel deutlich vor der Konkurrenz, selbst wenn diese fast unisono frisches Programm ins Rennen schickt. So war das auch in dieser Woche. "Nord bei Nordwest - Canasta" lockte auch bei der Zweitausstrahlung im Ersten nochmal 4,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an, mehr Leute erreichte am Donnerstag nur die "Tagesschau". Der Marktanteil belief sich auf starke 21,2 Prozent.

Das ZDF reihte sich mit dem Film "Alles gelogen" mit Bastian Pastewka deutlich dahinter ein: Hier sahen im Schnitt 2,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, damit landete man auch hinter "Wer wird Millionär?" am Donnerstag auf dem dritten Platz. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 12,6 Prozent. Beim jüngeren Publikum lag "Alles gelogen" aber für ZDF-Verhältnisse auf einem guten Quotenniveau und erreichte 9,7 Prozent Marktanteil. "Nord bei Nordwest" kam im Ersten zur gleichen Zeit nur auf 7,2 Prozent.

Nicht so erfolgreich wie gewohnt verlief im ZDF am späteren Abend dann auch die Rückkehr von Maybrit Illner aus der Sommerpause. Mit 1,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern waren nicht mehr als 12,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum zu holen. Zum Vergleich: Der Jahresschnitt liegt hier bislang bei über 14 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurde ein Marktanteil von 6,5 Prozent erzielt. Markus Lanz talkte danach noch vor 1,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, was 14,7 Prozent Marktanteil entsprach.

Im Ersten sorgte später am Abend nochmal "Extra 3" für einen zweistelligen Marktanteil beim jungen Publikum. Die Satireshow erreichte genau 10,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt hatten 1,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, was 11,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Zuvor hatten auch die "Tagesthemen" starke 9,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt, die Gesamt-Reichweite belief sich auf 2,28 Millionen, was 13,5 Prozent Marktanteil entsprach. "Resche Fernsehen" tat sich ab 23:37 Uhr schwerer: Die Gesamtreichweite lag bei 0,7 Millionen, die Marktanteile bei 7,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 5,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;