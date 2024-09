Künftig vermehrt auf Eventwochen setzen will "Alles was zählt" – das hat Produzent Guido Reinhardt gegenüber DWDL.de jedenfalls bestätigt. Es scheint, dass das eine ziemlich gute Idee ist. Denn am Freitag ist gerade die Jubiläumswoche der Serie anlässlich des 18. Geburtstag des Eislauf-Formats zu Ende gegangen – und das überraschenderweise mit nicht weniger als dem besten Zielgruppen-Marktanteil seit Juli 2013. Am Freitag nun holte "Alles was zählt" überragende 18,1 Prozent Marktanteil. Zum Vergleich: Im Jahresschnitt liegt die Daily, die linear wochentags um kurz nach 19 Uhr bei RTL zu sehen ist, nun bei etwa 9,6 Prozent.

Diesen Wert hat die Jubiläumswoche an jedem Tag getoppt. Am Montag wurde die Zweistelligkeit zwar noch knapp verfehlt, am Dienstag und Mittwoch standen dann schon zwölf und elf Prozent auf dem Papier, am Donnerstag waren es 12,5 Prozent. Dass die Freitags-Werte so in die Höhe gehen würden, damit aber war nicht zu rechnen. "AWZ" beflügelte auch das um 19:40 Uhr gestartete "GZSZ", das diesmal bei 17 Prozent lag.



Die parallel zu "AWZ" gesendete neue Sat.1-Serie "Die Spreewaldklinik" zeigte sich derweil eher unbeeindruckt von der neuen Stärke des Eislauf-Formats. Mit nun 6,7 Prozent bei den Umworbenen verdoppelte die Produktion ihre Quote gegenüber dem Vortag. Gemessen wurde somit das zweitbeste Ergebnis in der noch eher kurzen Laufbahn des Formats. Gesendet wurden bis dato ja erst sieben Folgen. Die Gesamt-Reichweite lag am Freitag bei 510.000 Fans – womit man an die Ergebnisse der zuletzt von Sat.1 um 19 Uhr gezeigten Serie "Die Landarztpraxis" nicht ganz anknüpft. Unbekannt sind die Abrufzahlen beim Streamer Joyn.

Sehr gut unterwegs war Sat.1 aber auch vor 19 Uhr. "Notruf" bescherte dem Sender in der 18-Uhr-Stunde hervorragende neuneinhalb Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Für die Filmpool-Produktion war dies das zweitbeste Ergebnis bisher. Eine weitere Staffel der Sendung ist schon sicher, allerdings wird Bärbel Schäfer ab Oktober auf den 17-Uhr-Sendeplatz vorrücken. Um 18 Uhr platziert Sat.1 dann bekanntlich mit "Für alle Fälle Familie" eine weitere Daily.

