Etwas mehr als elf Prozent Marktanteil hatte RTL im vergangenen Jahr mit der Show "Top Dog Germany" erreicht. Damals schwankten die Zielgruppen-Quoten zwischen um die neun und etwa 15 Prozent. Am Freitag startete nun eine neue Staffel des Formats – mit Luft nach oben. 10,9 Prozent generierte das Programm ab 20:15 Uhr – insgesamt waren 1,53 Millionen Menschen mit dabei – dieser Wert ist in etwa vergleichbar mit der Auftakt-Reichweite 2023.

Klar hinter sich gelassen haben die Hunde jedenfalls die Sat.1-Show "The Tribute", die sich weiterhin arg schwer tut. Mit genau sechs Prozent bei den Umworbenen riss das Programm auch diesmal keine Bäume aus. Eine "99"-Wiederholung ab halb elf Uhr ließ die Quoten dann sogar auf knapp sieben Prozent steigen. Zunächst verbuchte Sat.1 0,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, dann 0,39 Millionen.



Zurück aber zu RTL, das schon in der Nacht von Donnerstag auf Freitag große Erfolge feierte. Übertragen wurde hier nämlich das Saisoneröffnungsspiel der National Football League zwischen Kansas und Baltimore. Es sorgte mitten in der Nacht für hohe Quoten. Schon vor der Halbzeit lagen die ermittelten Marktanteile bei den klassisch Umworbenen bei rund 27 Prozent. Das dritte Viertel, das um kurz nach vier Uhr begann, sicherte sich sogar 30,7 Prozent. Das Schlussviertel, zu sehen am frühen Morgen, bescherte RTL dann noch etwas mehr als 22 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Um die 200.000 Personen schauten im Schnitt zu.

Das beflügelte einmal mehr das allgemein Rückenwind habende Morgenprogramm von RTL. So kam "Punkt 6" am Freitag auf tolle 18,8 Prozent, "Punkt 8" erreichte später 17,9 Prozent. Nur "Punkt 7" hielt mit um die zwölf Prozent nicht ganz mit. Für "Punkt 6" ging somit die achte Woche in Folge zu Ende, in der das Magazin im Schnitt zweistellige Zielgruppen-Quoten verbuchte. "Punkt 8" landete im Wochenschnitt bei 13,2 Prozent, 0,6 Punkte unterhalb der Vorwoche, dennoch aber beim zweitbesten Wert des Jahres.

