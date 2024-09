Während der Europameisterschaft im Sommer ist in Deutschland erstmals wieder so etwas wie Fußball-Fieber ausgebrochen, das ließ sich auch an den TV-Quoten der Spiele ablesen. Die Partien der DFB-Elf wurden von konstant mehr als 20 Millionen Menschen verfolgt und auch die anderen Begegnungen waren oft echte Quoten-Hits. Ganz so gut lief es mit dem Auftakt in die neue Spielzeit der Nations League jetzt naturgemäß nicht, aber auch mit der Partie zwischen Deutschland und Ungarn kann das ZDF zufrieden sein.

6,42 Millionen Menschen sahen sich das Match zur besten Sendezeit an, das die Deutschen letztlich mit 5:0 für sich entscheiden konnten. Schon insgesamt wurden damit 31,5 Prozent Marktanteil gemessen. Selbstredend war die Übertragung damit die erfolgreichste des gesamten Tages. Gleiches gilt für die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen: 1,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten hier für 34,4 Prozent.

Das "heute journal" informierte in der Halbzeitpause fast fünfeinhalb Millionen Menschen und kam beim jungen Publikum ebenfalls auf mehr 30 Prozent Marktanteil. Die im Anschluss an die Partie gezeigten Highlights und Zusammenfassungen der anderen Nations-League-Spiele waren ebenfalls noch sehr gefragt. Insgesamt lag das ZDF bis zum Schluss bei mehr als 20 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden Werte gemessen, die nur knapp darunter lagen.

Und weil das ZDF tagsüber vor allem beim Gesamtpublikum gut performte, war man natürlich Tagesmarktführer. So erzielte das ZDF am Samstag 17,1 Prozent Marktanteil, das waren über sechs Prozentpunkte mehr als Das Erste auf Rang zwei erzielte. Bei den 14- bis 49-Jährigen ist das ZDF am Samstag ebenfalls erfolgreichster Sender gewesen. Der Tagesmarktanteil in dieser Altersklasse lag bei 14,7 Prozent, RTL kam dahinter nur auf 8,8 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;