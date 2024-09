Beim Blick auf die NFL-Quoten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag konnte man bei RTL jubeln - auf mehr als 30 Prozent zog der Marktanteil des Saison-Eröffnungsspiel in den frühen Morgenstunden an. Am Sonntagabend war von Football-Euphorie bei den deutschen Fans dagegen nur wenig zu spüren. Tatsächlich fiel das Intersse sogar ein ganzes Stück schwächer aus als vor einem Jahr: Erreichten die ersten Sonntags-Übertragungen damals noch zweistellige Marktanteil, so blieb RTL diesmal durchweg einstellig.

Dabei zeigte sich wieder ein gewohntes Bild: Während "RTL aktuell" um 18:45 Uhr noch von 2,40 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurde, ging die Reichweite schon zehn Minuten beim kurzen NFL-Countdown auf 930.000 Personen zurück. Das erste Quarter im sehr einseitigen Spiel der Minnesota Wikings gegen die New York Giants hielt schließlich sogar nur noch 630.000 Fans vor dem Fernseher. Während der Marktanteil beim Gesamtpublikum zu diesem Zeitpunkt bei nur 3,4 Prozent lag, waren in der Zielgruppe immerhin noch 8,4 Prozent drin.

Doch im Laufe des Abends ließ das Interesse sogar noch weiter nach: Im vierten Quarter lag der RTL-Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bei gerade mal noch 5,4 Prozent. Insgesamt waren zu diesem Zeitpunkt lediglich 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei. Und auch das späte Spiel zwischen den Washington Commanders und den Tampa Bay Buccaneers sorgte nur noch bedingt für einen Aufschwung: Mit Marktanteilen zwischen 7,3 und 8,1 Prozent bewegte sich auch diese NFL-Übertragung in der Zielgruppe deutlich unterhalb des Senderschnitts.

Weil auch tagsüber die ganz großen Erfolge ausblieben, musste sich RTL unterm Strich dann auch nur mit einem Tagesmarktanteil von 6,9 Prozent begnügen - was einen ernüchternden fünften Platz im Sender-Ranking nach sich zog.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;