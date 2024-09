RTL hat mit dem Fußballspiel Deutschland gegen Niederlande am Dienstagabend glänzende Quoten eingefahren. Bereits in der ersten Halbzeit sahen 8,23 Millionen Menschen zu, während den zweiten 45 Minuten stieg die Reichweite sogar noch auf 9,22 Millionen. Damit war RTL natürlich der erfolgreichste Sender des Tages, schon beim Gesamtpublikum holten die Kölner 31,4 bzw. 41,9 Prozent Marktanteil.

Gleichzeitig lief es für RTL deutlich besser als für das ZDF vor einigen Tagen, als die Mainzer die DFB-Elf im Programm hatten. Die 6,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren damals zwar auch ein schöner Erfolg, RTL konnte das nun aber locker übertrumpfen. Das dürfte auch mit einem deutlich attraktiveren Gegner zusammenhängen: Im ZDF trat die Elf von Julian Nagelsmann gegen Ungarn an, da waren die Niederländer jetzt das prominentere und bessere Team.

Auch beim jungen Publikum ist RTL am Dienstag mit der Übertragung nicht zu schlagen gewesen: Mehr als 2 Millionen Menschen aus der klassischen Zielgruppe sahen sich das Spiel an, in der zweiten Halbzeit kratzte RTL sogar an der Marke von 50 Prozent Marktanteil, blieb letztlich mit 48,8 Prozent aber knapp darunter. Halbzeit eins lag bei 39,6 Prozent.

Mit den Highlights und Zusammenfassungen der anderen Nations-League-Spiele erreichte RTL am späten Abend noch über eine lange Strecke mehr als 20 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Das alles führte in Summe dazu, dass der Tagesmarktanteil des Senders bei hervorragenden 21,2 Prozent lag. Beim Gesamtpublikum war man angesichts von 16,0 Prozent ebenfalls Tagesmarktführer.

Sat.1 schickte gegen die Fußball-Übermacht US-Serien ins Rennen, "Navy CIS" und "Navy CIS: Hawaii" erreichten immerhin 1,29 und 1,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Beim jungen Publikum blieben die Serien mit 4,7 und 3,0 Prozent aber wie gewohnt blass. Die Rankingshow "Darüber ... die Welt!" erreichte bei ProSieben zur gleichen Zeit nur 5,4 Prozent, die Reichweite lag bei 640.000. Bei Vox kam "Hot oder Schrott" auf 3,8 Prozent bei einer Reichweite in Höhe von 610.000.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;