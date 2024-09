am 12.09.2024 - 08:50 Uhr

Das erste und womöglich auch letzte TV-Duell zwischen Donald Trump und Kamala Harris hat in den letzten 24 Stunden die Schlagzeilen dominiert. Auch in Deutschland war das Aufeinandertreffen der US-Präsidentschaftsbewerber zu sehen - und das bei gleich mehreren Sendern. Die höchste Reichweite verzeichnete dabei mit 310.000 Das Erste, das damit in der Nacht ab 3 Uhr auf 15,5 Prozent Marktanteil kam.

RTL erreichte mit der rund zweistündigen Übertragung immerhin noch 140.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 6,8 Prozent. Sowohl beim Ersten als auch bei RTL waren 40.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, das entsprach hier auch aufgrund der unterschiedlichen Längen der Übertragungen 9,9 (RTL) sowie 10,8 Prozent (Das Erste).

Die tatsächlichen Reichweiten der Übertragungen fielen aber noch höher aus, denn parallel dazu war die ARD-Sendung auch bei Phoenix und Tagesschau 24 zu sehen. Bei Phoenix waren 47.000 Menschen mit dabei, der Sender erreichte damit insgesamt 2,3 Prozent Marktanteil und beim jungen Publikum sogar 3,1 Prozent. Tagesschau24 kam auf weitere 13.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Noch erfolgreicher war die Übertragung bei ntv, wo 59.000 Personen mit dabei waren und so insgesamt für 2,9 Prozent sorgten. In der klassischen Zielgruppe kam der Nachrichtensender auf 3,3 Prozent. RTL und ntv veranstalteten, ähnlich wie Das Erste, Tagesschau24 und Phoenix, die gleiche Sendung bzw. Übertragung.

Ebenfalls gut, aber schlechter als für Phoenix und ntv, lief es für Welt. Dort kam die Übertragung des Duells während der ersten Stunde auf 18.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, in der halben Stunde danach waren noch 16.000 Menschen mit dabei. Während insgesamt damit weniger als 1 Prozent drin war, wurden beim jungen Publikum ansehnliche 2,6 Prozent erzielt.

Die ganz großen Reichweiten waren mit Donald Trump und Kamala Harris für die deutschen TV-Sender also nicht drin. Davon war aufgrund der nächtlichen Übertragung aber auch nicht auszugehen. Mit einem zusammengerechneten Marktanteil in Höhe von nur etwas weniger als 30 Prozent war das TV-Duell in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aber das mit Abstand gefragteste Programm zu dieser Uhrzeit.

