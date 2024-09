Kabel Eins hat am Mittwoch einen Tagesmarktanteil in Höhe von 6,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe erzielt, damit war man der vierterfolgreichste Sender des Tages und hielt sowohl ProSieben (6,3 Prozent) als auch Vox (5,9 Prozent) und RTLzwei (3,8 Prozent) auf Abstand. Fast den ganzen Tag über hinweg war Kabel Eins richtig stark unterwegs, Ausnahme ist nur der frühe Vormittag, wo "Navy CIS: L.A." teils weniger als 1 Prozent Marktanteil holte.

Aber direkt um 10 Uhr drehte "Bull" mächtig auf und steigerte den Marktanteil in der Zielgruppe auf 8,5 Prozent, die drei anschließenden Folgen steigerten sich sogar auf mehr als 10 Prozent. In der Spitze kam die US-Serie beim Sender auf 12,0 Prozent. Auch "Castle" war um 15 Uhr mit 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 10,1 Prozent Marktanteil noch sehr erfolgreich.

Die Eigenproduktionen am Vorabend liefen zwar nicht ganz so stark, lagen aber ebenfalls im grünen Bereich. "Abenteuer Leben täglich" verzeichnete 5,7 Prozent Marktanteil. "Mein Lokal, Dein Lokal" und "Achtung Kontrolle" lagen später sogar noch bei 6,6 und 6,1 Prozent. In der Primetime war es schließlich "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers", das Kabel Eins zu hervorragenden 8,3 Prozent Marktanteil verhalf - 1,11 Millionen Menschen sahen zu. Die Wiederholung von "Fantastic 4" sahen am späten Abend eine halbe Million Menschen - und das ließ den Marktanteil weiter auf 9,4 Prozent steigen.

Von einem solchen Lauf konnte unter anderem Vox nur träumen. Nach dem ziemlich verhaltenen Start von "110 im Dauereinsatz" in der vergangenen Woche ging es jetzt sogar noch ein Stück bergab. Nur noch 480.000 Menschen sahen zur besten Sendezeit zu, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe betrug 5,1 Prozent. Damit lag Vox in etwa auf einem Niveau mit RTLzwei, wo zwei Ausgaben der "Wollnys" 480.000 und 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichneten. Beim jungen Publikum waren 4,2 und 5,6 Prozent drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;