am 13.09.2024 - 09:21 Uhr

Bei Kabel Eins kann man die neue Dokusoap "Yiehaa! Unser Traum vom Wilden Westen" vermutlich schon als Flop abhaken. Nachdem bereits die Auftakt-Folge in der vergangenen Woche mit kaum mehr als drei Marktanteil enttäuschte, fiel das Format nun sogar noch tiefer. Mehr als 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren waren um 20:15 Uhr nicht drin, die Folge war ein vollkommen enttäuschender Marktanteil von 2,2 Prozent in der Zielgruppe. Damit lag Kabel Eins sogar noch hinter dem Disney Channel, wo "The Jungle Book" für überzeugende 2,5 Prozent Marktanteil sorgte.

Auch insgesamt lief es für "Yiehaa!" in der zweiten Woche noch enttäuschender als zum Start: Nur 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie ein Marktanteil von 1,3 Prozent wurden eingefahren. Danach waren auch für das "K1 Magazin" nur noch 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu holen. Immerhin: In der Zielgruppe stieg der Marktanteil ab 22:20 Uhr auf 2,2 Prozent. Der Aufschwung war jedoch nur von kurzer Dauer, denn schon die Wiederholung von "Die Lieblingsmarken der Deutschen" fiel eine Stunde später auf desolate 2,0 Prozent in der Zielgruppe zurück.

Ungleich besser als für Kabel Eins sah es dagegen für RTLzwei aus, wo "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" den Aufwärtstrend der Vorwoche fortsetzte und sogar die beste Quote seit Jahren einfuhr. Mit 300.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte die Dokusoap einen beachtlichen Marktanteil von 6,9 Prozent in der Zielgruppe - und damit noch einmal eineinhalb Prozentpunkte mehr als vor einer Woche. Insgesamt schalteten im Schnitt 620.000 Personen ein. "Polizei im Einsatz" konnte diese Flughöhe jedoch nicht halten und fiel anschließend auf solide 4,3 Prozent Marktanteil zurück.

Am Vorabend erwischte indes "Hartz und herzlich" einen seiner besseren Tage. Nachdem am Tag zuvor auf dem Sendeplatz um 18:05 Uhr nur 2,4 Prozent Marktanteil drin waren, steigerte sich die Sozial-Reportage nun auf überzeugende 5,5 Prozent und erreichte insgesamt 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Damit lief's zugleich besser als im Anschluss für "Berlin - Tag & Nacht", das sich mit 3,5 Prozent schwer tat.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;