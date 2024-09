Am kommenden Freitag zeigt Sat.1 die letzte Folge der ersten Staffel der Show "The Tribute" – ob es danach weitere Ausgaben wird, ist unklar. Denn der Quotentrend macht nicht gerade Werbung dafür. Die nun gezeigte vierte Folge holte bei den 14- bis 49-Jährigen die bis dato niedrigsten Zielgruppen-Quoten. Mit nur noch 4,3 Prozent Marktanteil verblieb das Unterhaltungsformat weit unter dem Senderschnitt. Mitte August war "The Tribute" noch mit etwas mehr als sieben Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen gestartet. Damals schauten insgesamt im Schnitt etwas mehr als 800.000 Personen zu, an diesem Freitag lag die Reichweite nun bei 0,61 Millionen. Somit lag sie auf dem Niveau der Folgen zwei und drei.

Mit im Tagesschnitt 5,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen musste sich Sat.1 am Freitag sogar RTLzwei geschlagen geben, das mit 5,2 Prozent einen guten Tag erwischte. Der Primetime-Film "Die Unfassbaren" landete mit 5,4 Prozent bei den Jüngeren vor der Sat.1-Show, nach 22:34 Uhr kam "World Invasion: Battle Los Angeles" sogar auf 7,1 Prozent. 0,65 und 0,42 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten die beiden Streifen ein.



Stabil präsentiert sich auch das neue 16-Uhr-Format "Helft uns! Die Familienretter" mit 4,1 Prozent bei den Umworbenen. Mit der fünften Folge wurde somit das bis dato beste Ergebnis aufgestellt – im Wochenschnitt kam die neue Produktion auf drei Prozent. Zwei nachfolgende "Hartz und herzlich"-Ausgaben liefen mit vier und 3,7 Prozent auf ähnlichem Niveau.

Sat.1 indes hatte schon am späteren Nachmittag große Probleme. Die 16-Uhr-Folge von "Auf Streife" landete bei weniger als dreieinhalb Prozent der Umworbenen, auf diesem Level sortierte sich nach 17 Uhr auch "Lebensretter hautnah" ein. Auf 3,9 Prozent steigerte sich "Notruf", ehe ab 19 Uhr eine neue Folge der Daily "Die Spreewaldklinik" auf ein neues Quotentief fiel. Die Serie erreichte am Freitag nur 0,9 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren. Rund eine halbe Million Menschen schauten zu. Der Wochenschnitt der 19-Uhr-Serie lag bei 0,62 Millionen zusehenden Personen gesamt und 3,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;