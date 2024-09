Stefan Raab ist am Samstagabend wieder auf der Bildfläche aufgetaucht, rund neun Jahre nachdem er die Moderation von "TV total" abgegeben und sich in eine bis zum Samstag andauernde Moderations-Rente begeben hatte. Das Interesse am neuerlichen "Final Fight" jedenfalls war enorm. Rund 5,9 Millionen Menschen sahen die rund 200 Minuten lange Live-Übertragung aus Düsseldorf. In der Spitze fielen die Ergebnisse noch viel höher aus. 7,98 Millionen Menschen sahen zwischen 22:45 und 22:50 Uhr – das war die höchste Reichweite des Abends. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Boxkampf nach langer Einführung gerade begonnen.

Das größte Interesse rief also in der Tat hervor, wie sich Raab nun wirklich gegen Regina Halmich schlägt. In diesen fünf Minuten wurden auch die höchsten Marktanteile (14-49) gemessen: Der Beginn des Kampfes bescherte RTL 61,1 Prozent in dieser Altersklasse. Das Interesse des TV-Publikums nahm im weiteren Verlauf der insgesamt sechs zweiminütigen Runden allerdings auch wieder ab - und zwar recht schnell: Schon in den fünf Minuten vor 23 Uhr war die Reichweite auf 6,95 Millionen zurückgegangen. Die Jüngeren hatten offenbar mehr Spaß am Duell Raab vs. Halmich - knapp 3,4 Millionen sahen die Schlussphase des Kampfes, zu Beginn waren es rund 3,7 Millionen. Um kurz nach 23 Uhr, als der Boxkampf sein Ende gefunden hatte, war die Reichweite auf um die fünf Millionen Raab- und Sportfans gesunken. Steigendes Interesse verbuchte danach erst wieder die kurzfristig einberufene Pressekonferenz, die – live übertragen von RTL – Einblicke in die neuerlichen TV-Pläne des Kreativen gab.



Übrigens: Allgemein kann von einem großen Interesse am Kampfabend und Fernsehcomeback des "TV total"-Erfinders gesprochen werden. Bereits vor 20:30 Uhr hatte RTL über viereinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht, ab 20:40 Uhr knackte man erstmals die 5-Millionen-Marke. Zwischen 21:35 und 21:40 Uhr kam die RTL-Übertragung schon auf 5,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Als Stefan Raab um kurz nach 22 Uhr die riesige Treppe herunterlief und sich somit erstmals seit vielen Jahren wieder im Fernsehen zeigte, schauten bereits rund sieben Millionen Personen zu. Während seines Walk-Ins steigerte sich die Reichweite schließlich auf 7,18 Millionen (22:10 bis 22:15 Uhr), sank dann bis Kampfbeginn aber auch wieder auf unter sieben Millionen.

Aus Quotensicht war "The Clark Final Fight" ein voller Erfolg. In der kompletten 22-Uhr-Stunde hatte RTL durchgehend mehr als 50 Prozent Marktanteil, zwischen 22:40 und 22:50 Uhr sogar mehr als 60. Bereits zwischen 21:25 und 22 Uhr lagen die Zielgruppen-Marktanteile kontinuierlich bei über 40 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;