Mit der Folge "Deine Mutter" hat sich der "Tatort" im Ersten aus einer etwas längeren Sommerpause als gewöhnlich zurückgemeldet. Den Auftakt gemacht hat also das Team aus Österreich – und zwar mit Erfolg. Ab 20:15 Uhr schauten im Schnitt 7,97 Millionen Menschen ab drei Jahren zu. Der 90-Minüter kam auf starke 29,9 Prozent Marktanteil und war entsprechend natürlich unangefochtener Marktführer. Das gilt auch für die Altersklasse 14 bis 49 – in dieser sicherte sich der Krimi 20 Prozent Marktanteil. 1,21 Millionen Personen schauten zu. Zuvor war die "Tagesschau" allein im Ersten schon auf 7,18 Millionen zusehende Menschen gekommen, daraus ergaben sich 27,4 Prozent Marktanteil bei allen und 24 Prozent bei den Jüngeren.

Mit Blick auf den Gesamtmarkt war eine "Frühling"-Wiederholung im Zweiten erster Verfolger des Krimis. 3,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden ermittelt, das entsprach knapp 15 Prozent Marktanteil insgesamt und rund fünf Prozent bei den Jüngeren. Nach 21:45 Uhr sendete das ZDF sein "heute journal", das sich auf starke 4,82 Millionen Zusehende steigerte. Nur "Tatort" und "Tagesschau" hatten am Sonntag eine höhere Reichweite. Die ermittelte Quote lag dann bei 21,6 Prozent.



Gut schlug sich im Ersten auch "Caren Miosga" – die aktuelle Folge erzielte insgesamt 13,6 Prozent Marktanteil. Mit nun 2,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern fiel die ermittelte Reichweite leicht höher aus als bisher im September. Früher Tag hatte Das Erste noch ein Best of des Jahres von "Immer wieder sonntags" im Programm. Gezeigt ab zehn Uhr, sicherte sich das Programm knapp elf Prozent Marktanteil, 840.000 Personen schauten im Schnitt zu. Gefragter war der ZDF-"Fernsehgarten" ab zwölf – mit 1,65 Millionen Zusehenden und 15,7 Prozent.

Nachts war übrigens "Der Quiz-Champion" live zu sehen – bis 5:45 Uhr. Anschließend wurde die Sendung bis mittags noch in der Mediathek fortgesetzt. Im Linearen sicherte sich der Quiz-Marathon rund 170.000 Nachteulen, bei den Jüngeren war die Ausstrahlung mit 10,6 Prozent ein Erfolg.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;