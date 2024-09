Seit rund drei Jahren zeigt Sat.1 nun eine Sonntagsausgabe seines "Frühstücksfernsehens", die jeweils um neun Uhr beginnt – seit Kurzem läuft das Format nicht nur bis elf, sondern sogar bis etwa zwölf Uhr. Und es ist so erfolgreich wie nie. Waren zweistellige Zielgruppen-Marktanteile früher die absolute Ausnahme, sind sie in den jüngsten Wochen zur Regel geworden. Seit Mitte August haben nun vier der vergangenen fünf Ausgaben mehr als zehn Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen generiert – so auch jetzt am Wochenende. Das "Sat.1 Frühstücksfernsehen am Sonntag" erreichte diesmal nämlich 10,3 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren. Insgesamt schauten 0,43 Millionen Menschen zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;