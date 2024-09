Die endgültig gewichteten Quoten inklusive Livestreams und zeitversetzter Nutzung der ersten Septemberwoche liegen nun vor - und mit der Rückkehr der "heute-show" aus der Sommerpause gibt es nun auch wieder den gewohnten Spitzenreiter, was die nachträglichen Aufschläge angeht. Die Reichweite der "heute-show" erhöhte sich nachträglich noch um 780.000 auf 3,63 Millionen - das ist ein Aufschlag um satte 27 Prozent. Der Marktanteil stieg dadurch natürlich ebenfalls deutlich um 3,3 Prozentpunkte beim Gesamtpublikum und sogar 7,3 Prozentpunkte bei den 14- bis 49-Jährigen.

Beim "ZDF Magazin Royale" fiel der nachträgliche Marktanteils-Anstieg mit 8,2 Prozentpunkten sogar noch deutlich größer aus, hier stieg er auf 21,0 Prozent an. Spannend übrigens: Das "ZDF Magazin Royale" profitiert offenbar nicht nur linear vom Vorlauf durch die "heute-show". Auch die zeitversetzte Nutzung war ungleich höher als in der Woche zuvor, als die "heute-show" noch in der Sommerpause war. Damals hatte das nachträgliche Marktanteils-Plus nur 2,8 Prozentpunkte betragen. Diesmal erhöhte sich die Gesamt-Reichweite noch um 340.000 statt um 180.000 eine Woche vorher.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 06.09.

22:42 3,63

(+0,78) 22,3%

(+3,3%p.) 0,97

(+0,38) 25,6%

(+7,3%p.) Beyond Paradise 08.09.

22:24 2,38

(+0,44) 13,5%

(+1,7%p.) 0,28

(+0,10) 7,2%

(+2,3%p.) Beyond Paradise 08.09.

23:15 1,93

(+0,43) 17,4%

(+2,8%p.) 0,15

(+0,08) 6,0%

(+3,0%p.) ZDF Magazin Royale 06.09.

23:18 1,45

(+0,34) 12,3%

(+2,2%p.) 0,60

(+0,28) 21,0%

(+8,2%p.) Wer stiehlt mir die Show? 08.09.

20:14 1,58

(+0,28) 7,1%

(+0,9%p.) 1,20

(+0,23) 23,9%

(+2,9%p.) sportstudio live: FB UEFA NL Deutschl.-Ungarn 07.09.

20:45 6,67

(+0,25) 31,5%

(+0,0%p.) 1,50

(+0,10) 34,9%

(+0,5%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 05.09.

18:48 1,84

(+0,20) 11,2%

(+0,9%p.) 0,35

(+0,07) 13,4%

(+1,8%p.) Caren Miosga 08.09.

21:45 2,81

(+0,18) 13,0%

(+0,2%p.) 0,35

(+0,06) 7,0%

(+0,7%p.) Top Dog Germany - Der beste Hund DeutschlandS 06.09.

20:15 1,70

(+0,17) 7,9%

(+0,4%p.) 0,47

(+0,05) 11,4%

(+0,5%p.) Alles gelogen 05.09.

20:15 2,97

(+0,17) 13,0%

(+0,4%p.) 0,43

(+0,00) 9,5%

(-0,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 02.09.-08.09.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Bemerkenswert hoch blieb zudem erneut auch die Nachfrage nach der britischen Serie "Beyond Paradise", wie man es auch schon eine Woche zuvor hatte beobachten können. Die Aufschläge fielen mit 430.000 bis 440.000 sogar noch höher aus als in der Woche zuvor, als es um 310.000 bzw. 350.000 nach oben ging. Das ZDF belegt damit die ersten vier Plätze im Ranking der höchsten Nachschläge nach der endgültigen Gewichtung der Quoten.

Direkt dahinter folgt dann aber auch schon "Wer stiehlt mir die Show?". Der Start in die neue Staffel glückte nicht nur bei der linearen Ausstrahlung, die Gesamt-Reichweite zog nachträglich auch nochmal deutlich um 280.000 auf 1,58 Millionen an. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erhöhte sich um 2,9 Prozentpunkte - und damit stärker als bei jeder Ausgabe der Staffel aus dem Frühjahr. Letztlich reichte es daher nun für 23,9 Prozent.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZDF Magazin Royale 06.09.

23:18 1,45

(+0,34) 12,3%

(+2,2%p.) 0,60

(+0,28) 21,0%

(+8,2%p.) heute-show 06.09.

22:42 3,63

(+0,78) 22,3%

(+3,3%p.) 0,97

(+0,38) 25,6%

(+7,3%p.) Beyond Paradise 08.09.

23:15 1,93

(+0,43) 17,4%

(+2,8%p.) 0,15

(+0,08) 6,0%

(+3,0%p.) Wer stiehlt mir die Show? 08.09.

20:14 1,58

(+0,28) 7,1%

(+0,9%p.) 1,20

(+0,23) 23,9%

(+2,9%p.) Beyond Paradise 08.09.

22:24 2,38

(+0,44) 13,5%

(+1,7%p.) 0,28

(+0,10) 7,2%

(+2,3%p.) Markus Lanz 03.09.

22:53 1,55

(+0,16) 13,4%

(+0,9%p.) 0,24

(+0,05) 10,5%

(+2,0%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 04.09.

19:38 2,15

(+0,15) 10,7%

(+0,5%p.) 0,61

(+0,09) 17,8%

(+1,9%p.) Markus Lanz 05.09.

23:29 1,39

(+0,15) 15,6%

(+0,9%p.) 0,18

(+0,05) 9,5%

(+1,9%p.) ZDF Magazin Royale 05.09.

23:00 0,12

(+0,08) 0,9%

(+0,5%p.) 0,09

(+0,06) 3,2%

(+1,9%p.) Markus Lanz 04.09.

23:24 1,16

(+0,15) 12,4%

(+1,1%p.) 0,16

(+0,04) 7,9%

(+1,8%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 02.09.-08.09.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Wenn manche Sendungen deutlich an Marktanteil zulegen, müssen im Gegenzug natürlich andere auch verlieren - und zwar meist diejenigen Sendungen, die nicht besonders stark zeitversetzt genutzt werden, sondern vor allem live funktionieren. Das trifft offenbar auch auf die "3-Millionen-Euro-Woche" im Rahmen von "Wer wird Millionär?" zu. Zwar zog die Gesamt-Reichweite auch hier nachträglich bei allen vier Ausgaben noch um 50.000 bis 90.000 an - das war aber im Vergleich zum Gesamtmarkt unterdurchschnittlich viel. Die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen sanken dadurch nachträglich um 0,3 bis 0,9 Prozentpunkte. Mit Marktanteilen zwischen 15,0 und 16,9 Prozent war das "WWM"-Event gleichwohl natürlich trotzdem ein voller Erfolg.

Größte Verluste* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Ghost in the Shell 06.09.

23:00 0,53

(+0,01) 5,3%

(-0,3%p.) 0,21

(+0,00) 8,8%

(-1,1%p.) Die faszinierendsten Tiergeschichten der Welt 06.09.

22:28 0,89

(+0,03) 6,2%

(-0,2%p.) 0,26

(+0,00) 7,7%

(-1,1%p.) Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche 03.09.

20:15 3,01

(+0,05) 16,4%

(-0,2%p.) 0,53

(-0,01) 15,4%

(-0,9%p.) Paralympics: Reiten 06.09.

21:16 2,02

(-0,00) 9,2%

(-0,4%p.) 0,44

(-0,00) 10,3%

(-0,8%p.) Paralympics: Judo 06.09.

21:08 1,93

(+0,00) 8,6%

(-0,5%p.) 0,39

(+0,00) 9,2%

(-0,8%p.) Das fünfte Element 06.09.

20:14 0,99

(+0,01) 4,8%

(-0,2%p.) 0,37

(+0,00) 9,2%

(-0,8%p.) Tagesschau 04.09.

20:00 4,45

(+0,08) 20,8%

(-0,1%p.) 0,76

(+0,01) 20,2%

(-0,7%p.) :newstime 04.09.

18:00 0,32

(-0,00) 2,5%

(-0,1%p.) 0,21

(-0,01) 12,3%

(-0,7%p.) MAITHINK X - Die Show: Kipppunkte 02.09.

23:14 0,58

(-0,02) 5,2%

(-0,4%p.) 0,05

(-0,01) 2,1%

(-0,7%p.) Daniela Katzenberger - DIE STORY 06.09.

22:09 0,74

(+0,02) 4,3%

(-0,1%p.) 0,29

(+0,01) 7,5%

(-0,7%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 02.09.-08.09.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;