RTL ist zum Start in die neue Woche mit einem Tagesmarktanteil von 11,8 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen als klarer Marktführer hervorgegangen. Das meistgesehene Format des Senders lief allerdings schon vor der Primetime: Mit 3,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erreichte "RTL aktuell" um 18:45 Uhr sogar geringfügig mehr Menschen als "Wer wird Millionär?" zur besten Sendezeit. Das Quiz mit Günther Jauch war gleichwohl gefragt und kam mit 2,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 13,5 Prozent Marktanteil.

In der Zielgruppe sorgte "WWM" zudem nicht nur für überzeugende 15,0 Prozent Marktanteil, sondern auch für Rückenwind bei "RTL Direkt". Das Nachrichtenmagazin mit Pinar Atalay, das in der Quiz-Pause ab 22:15 Uhr zu sehen war, erreichte mit 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren in der Zielgruppe sogar eine etwas höhere Reichweite als die Jauch-Show und steigerte den RTL-Marktanteil am späten Abend auf sehr gute 18,4 Prozent. Insgesamt blieben 2,78 Millionen Menschen dran, um das Magazin zu sehen. Zum Vergleich: Die "Tagesthemen" im Ersten sahen nur 2,06 Millionen.

In Köln darf man sich zudem gleich doppelt freuen. Stärkster RTL-Verfolger in der Zielgruppe war um 20:15 Uhr nämlich Vox, auch wenn "Die Höhle der Löwen" in dieser Woche nur einen einstelligen Marktnateil erzielte. Mit 9,7 Prozent sowie insgesamt 1,20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war die Gründershow aber trotzdem erfolgreich.

Luft nach oben besteht hingegen auch weiterhin auf dem 14-Uhr-Sendeplatz, den inzwischen Wiederholungen von "Verklag mich doch" übernommen haben. Mit Marktanteilen von 2,0 und 2,2 Prozent lief's am ersten Tag aber noch sehr mager. Bei RTL wiederum kam der Neustart "Ulrich Wetzel - Der Ermittlungsrichter" um 17:00 Uhr mit der ersten Folge auf 960.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das waren über 100.000 weniger als eine Stunde zuvor noch Wetzels klassische Gerichtsshow sahen. In der Zielgruppe lag der Marktanteil zum Auftakt bei ausbaufähigen 6,5 Prozent.

Überhaupt nichts zu holen gab es dagegen für die frühere "Super Nanny" bei RTLzwei: Das neue RTLzwei-Format "Helft uns! Die Familienretter" ging um 16:06 Uhr mit katastrophalen 0,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen baden und kam insgesamt nicht über 120.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinaus. Immerhin: "Hartz und herzlich" steigerte sich anschließend auf 4,3 Prozent, eine weitere Folge tat sich nach 18 Uhr mit 3,4 Prozent aber schon wieder schwerer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;