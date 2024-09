am 18.09.2024 - 08:51 Uhr

Die erste von insgesamt vier Episoden der neuen "Superduper Show" mit den Kaulitz-Brüdern und Moderatorin Katrin Bauerfeind hat ProSieben am Dienstag zur besten Sendezeit ausgestrahlt, damit aber schwache Quoten eingefahren. Mit Zielgruppen-Werten in Höhe von 5,7 Prozent (Gesamt-Reichweite: 0,49 Millionen) landete der Neustart nämlich unter anderem hinter einem überraschend starken RTLzwei-Primetime-Programm. Dort räumte eine weitere "Armes Deutschland"-Folge so richtig ab. Die zweistündige Ausstrahlung bescherte RTLzwei im Schnitt 8,3 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren.

Für die Sozialreportage war es die beste Primetime-Quote seit Sommer 2020. Insgesamt schauten knapp 600.000 Personen im Schnitt zu. Gar noch zulegen konnte eine Ausstrahlung von "Armes Deutschland – Deine Kinder" ab 22:20 Uhr, hier stiegen die gemessenen Werte bei den 14- bis 49-Jährigen sogar auf 9,5 Prozent. Für RTLzwei war dies bei Weitem nicht der einzige Erfolg des Dienstags. Schon tagsüber lief es für den Sender deutlich besser als gewöhnlich. Vormittags generierten "Trödeltrupp"-Wiederholungen beispielsweise zweistellige Marktanteile bei den Werberelevanten.



Nachmittags kamen die kurzen "RTLzwei News" auf sieben Prozent, "Helft uns! Die Familienretter" überzeugten mit 6,7 Prozent. Der "Hartz und herzlich"-Doppelpack im Vorabendprogramm war für 4,2 und 4,5 Prozent gut und die neue Folge von "Berlin – Tag & Nacht" brachte fünf Prozent ein. All das führte zu einem Tagesmarktanteil in Höhe von 6,6 Prozent. RTLzwei landete damit im Senderranking 14-49 auf einem starken dritten Platz, vier Zehntel vor Sat.1 und sechs Zehntel vor ProSieben.

Bei ProSieben tat sich am späteren Abend auch die Rückkehr von "Late Night Berlin" mit nur 4,3 Prozent in der Zielgruppe schwer. Die gemessene Reichweite fiel auf 170.000. Stärker unterwegs war zu diesem Zeitpunkt Vox. Den ganzen Abend über zeigte der Sender mehrere Folgen von "Hot oder Schrott", die bei den Jüngeren für 6,6, 5,2 sowie 4,9 Prozent Marktanteil sorgten.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;