Es ist ein mutiges Experiment, das Sport1 derzeit wagt: Rund drei Monate lang will der Spartensender nun montags bis freitags um 20:15 Uhr auf rund zweistündige Folgen einer neuen Sport-Reality-Show setzen. Am Montag startete "Exatlon" vor 80.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Diesen Wert hielt das Format am Dienstag – auch in Konkurrenz zu zwei Champions-League-Spielen mit deutscher Beteiligung im Pay-TV – nicht mehr. Stattdessen sank die gemessene Reichweite auf nur noch 40.000. Der Gesamtmarktanteil reduzierte sich binnen 24 Stunden um ein Zehntel auf noch 0,2 Prozent.

Bei den 14- bis 49-Jährigen waren nur noch rund 10.000 Personen dabei (Vortag: 30.000), sodass die Quote von 0,8 auf nur noch 0,2 Prozent schrumpfte. Am Dienstag bespielte "Exatlon" übrigens noch weit mehr Fläche im Sport1-Programm. Schon ab kurz nach 18 Uhr hatte der Sender die Auftaktfolge vom Vortag wiederholt. Und ab kurz vor 22:30 Uhr und bis nach ein Uhr nachts wurde die zweite Folge wiederholt.



Die beiden Wiederholungen erreichten dabei jeweils um die 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer – bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Produktion von Acunmedya zunächst auf 0,3 Prozent, am späteren Abend wurden dann 0,2 Prozent gemessen. Erfolgreicher gestaltete sich ein True-Crime-Abend bei Sat.1 Gold. Zwei "Verscharrt & vergessen"-Folgen liefen zunächst mit 1,2 und 2,1 Prozent Marktanteil. Nach 22 und 23 Uhr legte der Sender dann aber mit "Ungelöst und vergessen" deutlich zu: Zunächst auf starke 3,8 und dann auf noch bessere 6,2 Prozent.

Zufrieden sein kann auch ProSieben Maxx mit mehreren animierten Sitcoms. Ein "Simpsons"-Dreierpack kam ab 20:40 Uhr etwa auf zwischen 2,4 und 3,0 Prozent. 2,0 und 2,6 Prozent hatten zwei "Family Guy"-Folgen ab 19:50 Uhr eingefahren. Eine sichere Bank sind zudem auch die "Steel Buddies" auf ihrer DMAX-Abschiedstour. Am Dienstag holten sie zur besten Sendezeit im Schnitt 3,4 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;