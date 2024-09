Nicht mehr im Winter und Frühjahr, sondern im Herbst schickt RTL in diesem Jahr "Deutschland sucht den Superstar" auf die Bildschirme. Am Mittwoch startete die neue Staffel der Casting-Show, wie gewohnt um 20:15 Uhr, doch die Quoten fielen deutlich niedriger aus als vor über eineinhalb Jahren, als es jedoch den Sondereffekt gab, dass der für das Format so ikonische Dieter Bohlen nach einer Pause wieder an das Jurypult zurückkehrte. Die erste Folge sahen damals mehr als 20 Prozent der 14- bis 49-Jährigen, diesmal waren es nur 12,4 Prozent. Mit etwas mehr dürfte RTL sicherlich gerechnet haben, zumal auch die Staffel des Jahres 2022 leicht bessere Auftaktwerte hatte. Im Schnitt schauten am Mittwoch nun 1,96 Millionen Menschen zu.

Wenngleich der Auftakt nun also nicht wie geschmiert lief, RTL setzte sich mit der zweistündigen Folge vor die Unterhaltungsprogramme von Sat.1 und des ZDF. In Sat.1 sicherte sich eine weitere Ausgabe vom "großen Backen" gute neun Prozent bei den klassisch Umworbenen, im ZDF kam "Die große 'Terra X' Show" auf 7,6 Prozent. 2,61 Millionen Menschen schauten das ZDF-Primetime-Programm, 1,29 Millionen die Sat.1-Show. Exakt vergleichbar sind die Marktanteile und Reichweiten natürlich nicht, denn alle Formate hatten unterschiedliche Laufzeiten. Das gilt auch für den Vergleich mit ProSiebens "TV total", das in der klassischen Zielgruppe ebenfalls auf 12,4 Prozent Marktanteil kam, allerdings 50 Minuten eher zu Ende war als "DSDS".



Gute Nachrichten gibt es derweil für Sport1, wo um 20:12 Uhr die dritte Folge von "Exatlon Germany" startete – sie dauerte diesmal sogar knapp zweieinhalb Stunden und steigerte nach Verlusten am zweiten Tag Reichweite und Quote wieder. Rund 70.000 Menschen sahen die neue Produktion, davon waren etwa 30.000 werberelevant. Bei den 14- bis 49-Jährigen stieg der ermittelte Marktanteil auf 0,8 Prozent und lag somit wieder auf dem Niveau des Starttages.

Somit hatte Sport1 etwa "Hart of Dixie" von Sixx überholt. Drei Wiederholungen der Serie holten 0,7, 0,7 und 0,6 Prozent bei den Jüngeren. Einen sehr guten Abend erwischte auch ein anderer auf Männer fokussierter Sender: DMAX. Dort erreichten zunächst zwei "Goldrausch"-Folgen rund zweieinhalb Prozent bei den Jüngeren. "Fang des Lebens" schloss sich mit einem Doppelpack an und zog auch deutlich an: Auf 3,3 und 3,5 Prozent. Vox sicherte sich mit "110 im Dauereinsatz" 5,2 Prozent, Lead-In war "Das perfekte Dinner" mit starken 9,3 Prozent in der Zielgruppe 14-49.

