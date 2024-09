Schon am Donnerstag wird Das Erste um 16:10 Uhr keine weitere Folge von "Amado, Belli, Biedermann" zeigen – für den Nachmittagstalk wird nun ein neuer Sendeplatz gesucht, immerhin stehen noch sieben Ausgaben zur Ausstrahlung an. Die Entscheidung, dass der Neustart nach nur drei Tagen das Feld räumen muss, fiel schon, bevor die Quoten und Reichweiten vom Mittwoch bekannt wurden. Die nun veröffentlichten Daten zeigen: Sie war sicher nicht verkehrt, denn an Tag drei hat die Produktion nochmals an Zuspruch verloren. Sie generierte linear gerade einmal noch 140.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. 1,8 Prozent Marktanteil waren insgesamt die Folge, bei den Jungen spielte Das Erste mit 1,5 Prozent auf dem Niveau eines Spartensenders.

Dabei hatte Das Erste zuvor durchaus mehr Publikum. Die beiden Dailys "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" erreichten 0,67 und 0,74 Millionen Fans. Das ist immer noch weniger als früher. Ganz offenbar brauchen beide Formate etwas Zeit, um sich von der diesmal sehr langen Sommerpause zu erholen. Alle Fans der Geschichten aus Lüneberg und Bichlheim sind jedenfalls (linear) noch nicht zurück.



Gute Nachrichten gab es dann von der Primetime im Ersten: Der erste Teil von "Wäldern – Das verschwundene Mädchen" lief mit fast dreieinhalb Millionen Zuschauenden und 15,3 Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei einwandfrei. Bei den Jüngeren verbuchte der 90-Minüter schöne siebeneinhalb Prozent. Stark war am späteren Abend auch der "Maischberger"-Talk mit 8,6 Prozent beim jungen Publikum und 13 Prozent gesamt. Er trat gegen die Champions-League-Highlights im Zweiten an, die auf 12,2 Prozent gesamt und 7,2 Prozent bei den Jüngeren kamen und "Markus Lanz" auf Mitternacht verdrängten. Eine nur 45 Minuten lange "Lanz"-Ausgabe holte dann 10,1 Prozent bei allen und rund 640.000 Zusehende.

Stark war am Mittwoch übrigens auch ZDFneo, das mit den Krimiwiederholungen der Reihen "Wilsberg" und "Nord Nord Mord" auf je über acht Prozent Marktanteil insgesamt kam. Mit 1,88 und 1,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gelang der Einzug unter die 20 meistgesehenen Programme des Tages.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;