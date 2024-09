Nach Wochen der Krimi-Wiederholungen am Donnerstagabend schickte die ARD mit "Der Irland-Krimi: Gnadentod" nun auch wieder frische Ware auf den Bildschirm. Und der Film holte erwartungsgemäß den völlig unumstrittenen Tagessieg: 5,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein, damit entschied sich etwa jeder Vierte, der zwischen 20:15 Uhr und 21:45 Uhr lineares Fernsehen schaute, für Das Erste. Der Marktanteil belief sich auf 25,1 Prozent beim Gesamtpublikum, 7,7 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen.

"Monitor" konnte davon freilich im Anschluss nur einen Bruchteil halten, mit 2,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern kam das Magazin trotzdem auf gute 13,2 Prozent Marktanteil, 2,25 Millionen waren danach noch bei den "Tagesthemen" mit dabei. "Nuhr im Ersten" konnte am späteren Abend mit einer Gesamtreichweite von 1,79 Millionen und Marktanteilen von 14,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 8,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls überzeugen. Für "Reschke Fernsehen" gab's dank 0,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erstmals seit Februar auch wieder einen zweistelligen Marktanteil von diesmal 10,8 Prozent.

Das ZDF war zum Start in den Abend noch deutlich abgeschlagen: der Film "Überväter" erreichte mit im Schnitt 2,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern nur 9,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und lag damit deutlich unterm Senderschnitt. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag man mit 7,6 Prozent Marktanteil aber immerhin auf Augenhöhe mit dem Ersten. Das "heute-journal" ließ die Reichweite ab 21.45 Uhr dann auf 3,04 Millionen ansteigen.

Obwohl der "Irland-Krimi" ein weit überwiegend älteres Publikum hatte, belegte Das Erste übrigens auch in der Altersgruppe 14-49 in der Primetime den zweiten Platz. Die Marktführung ging hier aber an Vox, das mit "Der Teufel trägt Prada" als einziger einen zweistelligen Marktanteil einfahren konnte: Starke 10,9 Prozent waren es in der klassischen Zielgruppe. Insgesamt sahen sich 1,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den Film an. "Bad Boys II" konnte danach dieses Quotenniveau nicht halten und musste sich mit 6,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden geben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;