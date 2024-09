Nachdem die neue Sat.1-Show "The Tribute - Die Show der Musiklegenden" vor einem Monat noch recht ordentlich mit immerhin etwas mehr als sieben Prozent Marktanteil startete, ließ das Interesse des Publikum schnell nach. Zum Finale wiederholte das Format am Freitag nun sogar noch einmal den Quoten-Tiefpunkt aus der Vorwoche - mit gerade mal 4,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verabschiedete sich "The Tribute" somit, mutmaßlich für immer, vom Bildschirm.

Insgesamt schalteten um 20:15 Uhr lediglich 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, die sogar nur einem Marktanteil von 2,8 Prozent entsprachen. Immerhin: Mit der Wiederholung von "99 - Wer schlägt sie alle?" gab's danach noch etwas Erholung für Sat.1: Mit 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren fiel die Reichweite des Senders in der Zielgruppe am späten Abend nämlich sogar höher aus als zuvor bei "The Tribute", der Marktanteil stieg auf gute 8,0 Prozent. Minimaler Trost: Als nach 1 Uhr die Wiederholung von "The Tribute" lief, waren sogar 14,3 Prozent drin.

Mit dem ungleich wichtigeren Rennen um die Primetime-Marktführerschaft hatte Sat.1 aber natürlich nichts zu tun - hier konnte sich RTL an die Spitze setzen, nachdem "Top Dog Germany" in dieser Woche einen kräftigen Satz nach oben machte. Lagen die Marktanteile der Show zuletzt bei weniger als elf Prozent, so sorgten 520.000 Personen im Zielgruppen-Alter diesmal für sehr gute 13,2 Prozent, obwohl die Gesamt-Reichweite mit 1,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar etwas niedriger ausfiel als in den beiden Vorwoche.

Allerdings gelang es RTL nicht, das Publikum auch am späten Abend vor dem Fernseher zu halten: Mehr als ein überschaubarer Marktanteil von 5,9 Prozent war sowohl für "Die faszinierendsten Tiergeschichten der Welt" als auch das "Nachtjournal" nicht drin. Stärkster RTL-Verfolger um 20:15 Uhr war in der Zielgruppe übrigens ProSieben, wo der Spielfilm "Kingsman" mit einem Marktanteil von 12,4 Prozent weit über dem Senderschnitt lag und insgesamt 1,21 Millionen Menschen erreichte.

