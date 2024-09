Nach drei Ausgaben beim Sender RTL, gezeigt 2022, 2023 und 2024, ist das Turmspringen nun als "TV total Turmspringen" wieder zurück bei ProSieben. Der Privatsender zeigte das Event letztmals 2015 – damals sicherte man sich bei den klassisch Umworbenen rund dreizehneinhalb Prozent Marktanteil. Gegenüber diesem Wert hat das erste "Turmspringen" mit Sebastian Pufpaff nun Quoten hinzugewonnen. Am Samstagabend sicherte sich das Live-Event im Schnitt 14,7 Prozent Marktanteil, zugleich die höchste Primetime-Quote bei den Jüngeren am Samstagabend. Die etwa fünfstündige Sendung erreichte durchschnittlich rund 880.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Nicht erreicht hat ProSieben mit dem Event die Zahlen, die zuletzt das "RTL Turmspringen" erreichte. Die drei dort gesendeten Ausgaben hatten 21,6 und 16,3 sowie früh in diesem Jahr etwas mehr als 18 Prozent bei den kommerziell relevanten Zuschauenden generiert. Auch die Reichweiten waren dort höher. Die 2024er Auflage generierte bei RTL knapp zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, bei den 14- bis 49-Jährigen standen 0,79 Millionen zu Buche. ProSieben kam am Samstag nun auf knapp eine halbe Million.



Dennoch: Für ProSieben war es, auch dank des "Turmspringens" ein wirklich herausragender Samstag, den der Sender als Tagesmarktführer bei den jungen Leuten abschloss. ProSieben kam auf 9,9 Prozent Marktanteil und landete somit 1,3 Prozentpunkte vor RTL auf dem zweiten Rang. Das Erste und das ZDF folgten mit 8,5 und 6,5 Prozent.

Als viel stärker als üblich erwies sich nämlich das Nachmittagsprogramm. Konkret: Vier Re-Runs von "The Big Bang Theory" holten allesamt niedrige zweistellige Marktanteile in der Zielgruppe, "The Race" stellte sogar einen neuen Bestwert auf: Lag die Produktion zuletzt konstant unter der 3-Prozent-Marke, lief es diesmal mit 7,2 Prozent deutlich besser. "Newstime" schloss sich mit etwas mehr als neun Prozent an.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;