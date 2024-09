Vor mittlerweile 10 Jahren ist bei Vox "Die Höhle der Löwen" gestartet, am Montag ist eine entsprechende Jubiläumsfolge zu sehen gewesen. Und die war mit den ehemaligen Löwen Frank Thelen und Jochen Schweizer auch durchaus prominent besetzt - wohl auch deshalb fielen die Quoten ein gutes Stück höher aus als zuletzt. 620.000 Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein, das war in dieser Zielgruppe die höchste Reichweite seit einem Jahr.

Der Marktanteil fiel angesichts von 14,1 Prozent sogar so hoch aus wie seit rund eineinhalb Jahren nicht mehr. Insofern war das Jubiläum ein schöner Erfolg für Vox. "Goodbye Deutschland" konnten den Erfolg am späten Abend zwar nicht mehr halten, erzielte aber immerhin noch 7,2 Prozent Marktanteil.

Vox lag in der Primetime auch meilenweit vor Sat.1, wo das neue "Geht’s noch?!" gestartet ist. Also jene Verbrauchershow, die von sich behauptet, "irrwitzig" zu sein. Zum Auftakt konnten die Gastgeber Mirja Boes, Olaf Schubert und Wigald Boning aber noch nicht überzeugen. So war die Anzahl der zuschauenden Verbraucher noch sehr übersichtlich, nur 660.000 Menschen waren insgesamt mit dabei. 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, was hier zu schlechten 4,8 Prozent Marktanteil führte.

"Geht’s noch?!" hat den Sat.1-Schnitt damit zum Start ziemlich deutlich verpasst. Die "Spiegel TV Reportage" lag später nur bei etwas besseren 5,1 Prozent. Die Wiederholung von "Geht’s noch?!" kam ab 23:24 Uhr schließlich noch einmal auf 210.000 Zuschauer, der Marktanteil lag zu später Stunde bei 6,5 Prozent.

Recht überschaubar war der Erfolg auch bei ProSieben. Dort kehrte "Young Sheldon" mit drei frischen Folgen zurück, erreichte in der Spitze aber nur 7,8 Prozent Marktanteil. Insgesamt sahen sogar noch etwas weniger Menschen zu als bei "Geht’s noch?!". Kurz vor dem Finale hat die Sitcom also noch keinen Einschaltimpuls ausgelöst. Richtig bitter wurde es dann am späten Abend, wo zwei frische "Simpsons"-Episoden bei 2,4 und 3,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen blieben. Die Reichweite lag bei weniger als 200.000.

Den Primetime-Sieg bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr übrigens nicht "Die Höhle der Löwen" ein, sondern "Wer wird Millionär?" bei RTL. Günther Jauch quizzte vor 660.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern, die Gesamt-Reichweite lag mit 2,98 Millionen ohnehin in einer eigenen Liga. Schon insgesamt erzielte die Quizshow starke 14 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar 15,3 Prozent gemessen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;