Mit "The Piano" hat Vox am Dienstag ein neues Wohlfühl-Musikformat an den Start gebracht. Und zumindest zum Auftakt war das Interesse der Menschen groß: Die Gesamtreichweite der ersten Ausgabe lag bei 960.000, 390.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. "The Piano" erzielte damit beim jungen Publikum sehr gute 8,8 Prozent Marktanteil.

Damit lag der Vox-Neustart nur knapp hinter dem "Sommerhaus der Stars", das bei RTL auf 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 kam. Mit 9,0 Prozent fiel der Marktanteil ein wenig höher aus, allerdings blieb das Reality-Format deutlich im einstelligen Bereich hängen. Nur einmal in der Geschichte lief es für das "Sommerhaus" noch schlechter, das war im September 2022. Wichtig zu betonen ist allerdings: Das Format gehört zu den Zugpferden von RTL+ und sorgte dort bereits vor der linearen Ausstrahlung für hervorragende Abrufzahlen (DWDL.de berichtete). Die lineare Gesamtreichweite am Dienstag betrug 1,23 Millionen.

Das meistgesehene Format nach 20:15 Uhr bei den 14- bis 49-Jährigen war das "heute journal", das es auf 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in dieser Altersgruppe brachte. Der Marktanteil lag bei 12,8 Prozent. Insgesamt sorgten 3,46 Millionen Menschen für 17,2 Prozent. Mit der Primetime-Doku "Tatort Israel" erreichte das ZDF 1,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach 8,0 Prozent Marktanteil, bei den Jüngeren waren 7,2 Prozent drin.

Das erfolgreichste Primetime-Format beim Gesamtpublikum war "Mord mit Aussicht", das eine Reichweite in Höhe von 3,78 Millionen verzeichnete, mehr Menschen sahen zuletzt im April eine Folge der Serie. Der Marktanteil lag bei sehr guten 16,2 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen waren es ebenfalls gute 8,9 Prozent. "In aller Freundschaft" unterhielt später noch 3,28 Millionen, hier wurden 14,5 (insgesamt) und 7,7 (14-49) gemessen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;