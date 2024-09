Daniela Katzenberger hat man zuletzt verloren, nun ist bei RTLzwei aber eine neue Familien-Dokusoap gestartet. Und "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" startete um 21:15 Uhr auch ziemlich gut. Die Gesamtreichweite lag zwar nur bei 530.000, davon kamen aber immerhin 250.000 aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Das entsprach 5,4 Prozent Marktanteil. Ein Wert, der deutlich über dem Senderschnitt lag. Im August erzielte RTLzwei nur etwas mehr als 3 Prozent.

Der Start der neuen Dokusoap ist auch deshalb geglückt, weil der Vorlauf noch erfolgreicher war. "Die Wollnys" kamen zur besten Sendezeit auf 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil beim jungen Publikum betrug 6,0 Prozent. Damit lief es für das Format so gut wie seit Mitte August nicht mehr, in den zurückliegenden Wochen setzte RTLzwei stets auf Doppelfolgen der "Wollnys".

Aufwärts ging es unterdessen auch für Vox. Das Blaulicht-Format "110 im Dauereinsatz" erreichte zur besten Sendezeit 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauer - so viele wie nie seit dem Start Anfang des Monats. Und auch der Marktanteil beim jungen Publikum markiert einen Bestwert, mit 6,4 Prozent lag das Format auf dem Senderschnitt. Zwei Folgen der "Rettungsflieger" lagen später übrigens noch bei 6,7 und 6,3 Prozent. Für Vox war es also ein gelungener Abend. Am Vorabend erzielte "Das perfekte Dinner" erneut richtig starke 10,2 Prozent.

Auf und Ab ging es am Vorabend für Kabel Eins: Während "Mein Lokal, Dein Lokal" hervorragende 7,4 Prozent Marktanteil verzeichnete, landete "Achtung Kontrolle" bei nur 2,6 Prozent. In der Primetime unterhielt man mit dem Film "Ant-Man and the Wasp" 800.000 Menschen, das entsprach 5,7 Prozent. "Falling Down - Ein ganz normaler Tag" lag später bei nur noch 4,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;