1,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen am Sonntagabend im Schnitt zu, um sich folgende Frage zu beantworten: "Wer stiehlt Tommi Schmitt die Show?". Die erste Ausgabe mit Gast-Moderator in dieser Staffel sorgte damit für einen deutlichen Aufschwung im Vergleich zur vergangenen Woche, als die Reichweite erstmals in der Geschichte des Formats unter die Millionen-Marke gesunken war.

Diesmal war die Zahl der 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauer mit 0,98 Millionen sogar minimal höher als die Gesamt-Reichweite in der vergangenen Woche. Das sorgte dafür, dass der Marktanteil wieder stark auf 18,5 Prozent zulegen konnte. Die 20-Prozent-Marke, die beim Staffelauftakt noch übersprungen worden war, blieb damit zwar noch ein Stück weit entfernt, trotzdem dürfte man heute in Unterföhring und Berlin gleichermaßen durchatmen.

Zwar ging der Primetime-Sieg auch beim jungen Publikum an den "Tatort", trotzdem gibt es noch eine zweite gute Nachricht für ProSiebenSat.1: Mit dem Film "Jumanji - The Next Level" konnte auch Sat.1 die restliche private Konkurrenz hinter sich lassen, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 9,5 Prozent. 1,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

Dafür tat sich Vox diesmal mit "Grill den Henssler" beim jungen Publikum schwerer als zuletzt, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel mit 5,3 Prozent auf ein Staffel-Tief und lag damit gar nicht allzu weit vor RTLzwei, wo "96 Hours" 4,9 Prozent erzielte, "Deutschlands größte Geheimnisse" bei Kabel Eins holte 4,0 Prozent. Die Gesamt-Reichweite von "Grill den Henssler" blieb mit 1,25 Millionen aber konstant. Bei den 14- bis 59-Jährigen reichte es diesmal für 6,2 Prozent Marktanteil. "Wer stiehlt mir die Show?" lag in dieser erweiterten Zielgruppe bei 11,3 Prozent, Sat.1 mit "Jumanji - The Next Level" bei 9,9 Prozent.

RTL blieb mit seinem Football-Abend zunächst im einstelligen Marktanteils-Bereich: In der klassischen Zielgruppe wurden am Vorabend mit den ersten beiden Quartern des Spiels Philadelphia Eagles at Tampa Bay Buccaneers) 9,0 und 8,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt, in der Primetime ging's mit der zweiten Hälfte der Partie dann auf rund 7 Prozent runter. In der erweiterten Zielgruppe lagen die Marktanteile mit Werten zwischen 5,0 und 6,5 Prozent noch ein ganzes Stück niedriger. Insgesamt sahen ziwschen 670.000 und 750.000 Football-Fans zu. Die zweite Partie des Abends (Kasas City Chiefs at Los Angeles Chargers) erreichte dann aber zumindest bei den 14- bis 49-Jährigen zweistellige Marktanteile.

