Während die "heute-show" das Ranking der Sendungen mit dem größten Aufschlag nach Einrechnung der zeitversetzten Nutzung auf klassischem Weg (also ohne zeitversetzte Mediatheken-Abrufe) sowie der Livestreams auch für die Woche zwischend em 16. und 22. September wie gewohnt anführt - diesmal ging's nachträglich noch um eine dreiviertel Million auf 4,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer nach oben - fällt beim Blick auf die Top 10 vor allem auf, dass gleich drei Mal die Sat.1-Vorabendserie "Die Spreewaldklinik" auftaucht.

Um bis zu 190.000 zog die Reichweite nachträglich noch an, im Schnitt betrug der Zugewinn über die fünf Tage etwa 150.000. Damit kam die "Spreewaldklinik" im Wochenschnitt auf etwa 0,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - und kann damit durchaus mit der "Landarztpraxis" mithalten. Die hatte mit der zweiten Staffel im Schnitt rund 0,77 Millionen Personen erreicht - allerdings mit aufsteigender Tendenz, was gerade angesichts des Sport-Sommers eine besondere Leistung war. Der Marktanteil der "Spreewaldklinik" bei den 14- bis 49-Jährigen lag vergangene Woche nach der endgültigen Gewichtung bei 5,1 Prozent, 1,1 Prozentpunkte mehr als nach vorläufigen Zahlen.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 20.09.

22:30 4,41

(+0,75) 23,8%

(+2,6%p.) 1,29

(+0,39) 28,2%

(+5,9%p.) Tatort: Ad Acta 22.09.

20:19 8,53

(+0,45) 30,5%

(+0,6%p.) 1,28

(+0,10) 20,9%

(+0,8%p.) ZDF Magazin Royale 20.09.

23:03 1,97

(+0,33) 13,2%

(+1,5%p.) 0,91

(+0,28) 24,3%

(+5,4%p.) Im Netz der Gier 21.09.

20:15 5,24

(+0,21) 23,2%

(+0,0%p.) 0,35

(+0,01) 8,2%

(-0,3%p.) Nuhr im Ersten 19.09.

22:53 1,98

(+0,19) 15,9%

(+1,0%p.) 0,20

(+0,01) 8,3%

(+0,1%p.) Die Spreewaldklinik 17.09.

19:00 0,82

(+0,19) 4,4%

(+0,9%p.) 0,17

(+0,04) 5,7%

(+1,2%p.) Bluey 22.09.

18:13 0,40

(+0,19) 2,7%

(+1,2%p.) 0,17

(+0,08) 6,0%

(+2,8%p.) Die Spreewaldklinik 18.09.

18:59 0,77

(+0,18) 4,4%

(+1,0%p.) 0,16

(+0,08) 5,2%

(+2,3%p.) Die Spreewaldklinik 19.09.

18:59 0,64

(+0,18) 3,6%

(+0,9%p.) 0,15

(+0,07) 4,8%

(+2,0%p.) Harry - Schicksalsjahre eines Prinzen 16.09.

20:19 2,66

(+0,18) 10,4%

(+0,4%p.) 0,54

(+0,03) 9,9%

(+0,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 16.09.-22.09.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Auch sonst werde die Rankings diesmal von vielen Vorabend-Formaten geprägt - wozu auch die Serie "Bluey" beim Disney Channel gehört. Hier fällt die Reichweite nach der endgültigen Gewichtung teils mehr als doppelt so hoch aus, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - für die eigentlich an Kinder gerichtete Serie freilich eher Beifang - stieg auf bis zu 6,0 Prozent.

Doch blicken wir an dieser Stelle auch noch auf einige Primetime-Formate, die es diesmal nicht ins Ranking geschafft haben. Dazu gehört beispielsweise "Das Sommerhaus der Stars", das zum Staffelauftakt seinen Marktanteil von 10,4 noch auf 12,1 Prozent steigern konnte und damit aus dem etwas ernüchternden einen zuminest ordentlichen Wert machte.

Ernüchternd war auch das vorläufige Ergebnis von "Wer stiehlt mir die Show" ausgefallen, das am 22.9. ja erstmals unter die Millionen-Marke gefallen war. Das änderte sich natürlich durch die zeitversetzte Nutzung, sie fiel allerdings ebenso geringer als als man das vom Format gewohnt war. Die Reichweite erhöhte sich nachträglich noch um rund 170.000 auf 1,14 Millionen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kletterte um 1,3 Prozentpuntke auf 16,0 Prozent. Beim Staffelauftakt hatte das nachträgliche Plus allerdings noch 2,9 Prozentpunkte betragen, eine Woche danach 1,9 Prozentpunkte.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 20.09.

22:30 4,41

(+0,75) 23,8%

(+2,6%p.) 1,29

(+0,39) 28,2%

(+5,9%p.) ZDF Magazin Royale 20.09.

23:03 1,97

(+0,33) 13,2%

(+1,5%p.) 0,91

(+0,28) 24,3%

(+5,4%p.) Bluey 22.09.

18:13 0,40

(+0,19) 2,7%

(+1,2%p.) 0,17

(+0,08) 6,0%

(+2,8%p.) Die Spreewaldklinik 18.09.

18:59 0,77

(+0,18) 4,4%

(+1,0%p.) 0,16

(+0,08) 5,2%

(+2,3%p.) Markus Lanz 17.09.

23:19 1,22

(+0,16) 14,8%

(+1,1%p.) 0,25

(+0,06) 15,0%

(+2,3%p.) Bluey 18.09.

18:20 0,16

(+0,10) 1,2%

(+0,7%p.) 0,07

(+0,05) 3,2%

(+2,2%p.) Die Spreewaldklinik 19.09.

18:59 0,64

(+0,18) 3,6%

(+0,9%p.) 0,15

(+0,07) 4,8%

(+2,0%p.) Bluey 18.09.

18:13 0,13

(+0,08) 1,0%

(+0,6%p.) 0,05

(+0,04) 2,7%

(+1,9%p.) Alles was zählt 17.09.

19:07 1,65

(+0,11) 8,8%

(+0,4%p.) 0,34

(+0,07) 11,2%

(+1,8%p.) 9-1-1: Lone Star 16.09.

23:17 0,42

(+0,08) 4,3%

(+0,6%p.) 0,15

(+0,04) 7,1%

(+1,7%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 16.09.-22.09.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Einen kräftigen Aufschlag gab's nachträglich zudem noch für die "Wollnys", wo aus mageren 3,4 noch ordentliche 4,2 Prozent Marktanteil wurden. Die Folge um 21:15 Uhr legte noch von 4,8 auf 5,2 Prozent Marktanteil zu. Wenig Bewegung gab's dagegen bei "Deutschland sucht den Superstar": Die Gesamtreichweite erhöhte sich zwar noch um 140.000 auf 2,09 Millionen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen blieb mit 12,5 Prozent aber nahezu unverändert. Auch beim "TV Total Turmspringen" änderte sich an den 14,7 Prozent nachträglich nichts mehr. "Das große Backen" (9,5 Prozent) und "Beauty & The Nerd" (7,6 Prozent) packten in der klasssischen Zielgruppe jeweils noch einen halben Prozentpunkt drauf.

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;