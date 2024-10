Mit "The Piano" hat Vox vor einer Woche einen glänzenden Start hingelegt und auch die zweite Ausgabe lief gut. 940.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich das Format am Dienstag an, das waren nur 20.000 weniger als zum Auftakt. Etwas größer waren die Verluste beim jungen Publikum der 14- bis 49-Jährigen, doch auch hier sorgten 330.000 Personen noch für gute 7,2 Prozent Marktanteil. Zum Start der Staffel wurden 8,8 Prozent gemessen.

Für Vox bleibt das Format damit aber weiterhin ein Erfolg. Am Vorabend kamen außerdem "Perfektes Dinner" und "First Dates" auf jeweils mehr als 9 Prozent Marktanteil, "Zwischen Tüll und Tränen" lag bei 8,6 Prozent. Da fällt es dann auch nicht mehr so sehr ins Gewicht, dass "Shopping Queen" mit 3,6 Prozent ziemlich schlecht lief. Am Ende kann man sich in Köln über einen Tagesmarktanteil in Höhe von 7,7 Prozent freuen - Platz zwei in den Quotencharts.

In der Primetime musste man sich beim jungen Publikum aber noch knapp hinter RTLzwei einsortieren, dort hat "Armes Deutschland" aktuell einen Lauf. An diesem Dienstag erreichte man 340.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach 7,4 Prozent Marktanteil. Insgesamt sahen 680.000 Personen zu. Der Kinder-Ableger der Sozialdoku brachte es später sogar noch auf 7,7 Prozent.

ProSieben setzt dienstags nach dem vorzeitigen Ende der "Superduper Show" mittlerweile auf Filme, in dieser Woche auf "Mission: Impossible - Rogue Nation". Das sahen 970.000 Menschen, beim jungen Publikum standen immerhin 7,0 Prozent zu Buche. "Late Night Berlin" steigerte sich danach sogar noch auf 8,0 Prozent, 300.000 Menschen sahen die Show mit Klaas Heufer-Umlauf.

