Mit den "Steel Buddies" verliert der Männersender DMAX bald eines seiner prägendsten Formate, aktuell läuft die letzte Staffel. Ersatz ist aber längst gefunden, schließlich hat der Sender auch andere starke Marken im Programm, etwa den "Germinator". Das Format startete am Dienstag in die neue Staffel und wusste auf Anhieb zu überzeugen.

290.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren ab 21:15 Uhr mit dabei, 170.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe, wo es der "Germinator" auch direkt auf richtig gute 3,8 Prozent Marktanteil brachte. Damit lag das von Fabiola produzierte Format auf Anhieb vor den "Steel Buddies", die es zuvor auf 150.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 3,1 Prozent Marktanteil brachten - ebenfalls ein schöner Erfolg für DMAX. Bei der Gesamtreichweite hatten die "Steel Buddies" mit 470.000 die Nase deutlich vorn.

Aber nicht nur DMAX wusste am Dienstag in der Sparte zu punkten. Weil Das Erste und das ZDF in der Primetime mit ihrem regulären Programm (News-Specials ausgenommen) vergleichsweise schwach waren, erreichte der WDR mit einer "Tatort"-Wiederholung 1,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der bundesweite Marktanteil lag bei 6,8 Prozent. ZDFneo lag mit "Ein starkes Team" nur knapp dahinter (1,58 Mio., 6,7 Prozent).

Nach dem starken Start in den Abend ging es dann aber zumindest für ZDFneo steil bergab. Die Comedyserie "Jugend - es ist kompliziert" erreichte mit ihren zwei Folgen nur noch 270.000 und 100.000 Menschen, beim jungen Publikum wurden 0,3 und 0,2 Prozent gemessen. Hier kam "Ein starkes Team" zuvor noch auf 1,8 Prozent. Danach zeigte ZDFneo alle Folgen der niederländisch-belgisch-deutschen Dramedy "This is gonna be great", was erwartungsgemäß kein Abräumer war. In der Spitze wurden 0,4 Prozent Marktanteil in beiden wichtigen Zuschauergruppen gemessen. Für gleich mehrere Folgen in der Nacht weist die AGF eine Reichweite in Höhe von 0,00 Millionen aus.

Erfolgreichster Nischensender war am Dienstag Nitro - zumindest wenn man auf die 14- bis 49-Jährigen blickt. Hier kam der Kanal auf 2,6 Prozent Tagesmarktanteil. Geschafft hat man das vor allem mit einem starken Vorabend: "Hör mal wer da hämmert!" und "MASH" lagen teils bei 5,0 Prozent, "Ein Käfig voller Helden" erreichte nur unwesentlich weniger. In der Primetime unterhielt man 360.000 Menschen mit dem Film "Total Recall - Die Totale Erinnerung", das entsprach immerhin 2,0 Prozent beim jungen Publikum.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;